Via il reddito di cittadinanza per salvare le generazioni future!!! Rdc un incentivo a restare sempre a casa e non lavorare mai così fino alla pensione. E aggiungo, il reddito di cittadinanza è interamente prelevato da chi paga le tasse, sempre, sicure, dipendenti e pensionati, da lavoro dipendente. Quindi via subito. E chi e contrario ! dico solo VERGOGNATEVI. E NO AGGIUNGO ALTRO,PER NON ESSERE BLOCCATO.

Cosa serve ironicamente mi chiedete! Istruzione, lavoro con buste paga adeguate e aiutare economicamente chi ne ha veramente bisogno. CHE NE DITE? E IL PROGRAMMA DI ITALIA VIVA. Berlusconi voleva un popolo ignorante per poter fare quello che voleva Conte e Di Maio un popolo di fannulloni così i voti tornano questo lo chiamano governare. Se i nostri nonni , si fossero accontentati di un reddito di cittadinanza , italiana non sarebbe mai stata , una azione attiva , i nonni hanno fatto grande l’Italia , i nipoti si accontentano di bonus statali. ASSISTENZIALISMO STATALE SULLE SPALLE DI CHI PAGA LE TASSE LAVORANDO.VERGOGNATEVI.

Sussidi di stato con soldi presi in prestito e dovranno essere restituiti dalle future generazioni. Trasferire la povertà tra generazioni non mi sembra una grande trovata. Trasferiamo invece l’intero stanziamento ai Sindaci per il contrasto alla povertà ed il sostegno a chi da solo non ce la può fare creando così un circuito virtuoso per lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori. No al nuovo statalismo di maniera!

“Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la povertà. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500€ al mese si può campare bene. “Il Reddito di cittadinanza per noi non ha funzionato, lo dicono i dati.

Noi siamo per misure che sostengano le persone in difficoltà e lo abbiamo dimostrato quando eravamo al Governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi 3 miliardi

contro la povertà.

Però servono politiche attive di lavoro, serve dare alle persone la possibilità di lavorare e l’opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il reddito di cittadinanza significa che dipendi da un sussidio pubblico e sei condannato a restare in una situazione in cui già ti trovi.”

Per combattere la povertà serve il lavoro, non il sussidio. Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo il vero partito del lavoro, altro che redditi di cittadinanza e quota 100. Lavoro vero, lavoro di qualità, lavoro pagato bene. Ma LAVORO, non sussidi.

La R di Radio Leopolda, una erre rovesciata, è il simbolo di tutto ciò che vogliamo rovesciare, reddito di cittadinanza incluso.”

