Piazza della Loggia, Brescia ricorda la strage di 48 anni fa.

Una bomba contenente almeno un chilogrammo di esplosivo, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplose colpendo moltissime persone: tre di queste morirono sul colpo, altre tre durante il trasporto al nosocomio e due feriti morirono in seguito ad ore di agonia per via delle gravi ferite riportate. Vi furono,inoltre,altri 102 feriti.

Le persone si erano radunate in Piazza della Loggia per una manifestazione unitaria contro il terrorismo neofascista ,indetta dalla Federazione CGIL-CISL-UIL e dal Comitato antifascista della città, in segno di protesta per una serie di attentati avvenuti nella zona.

La matrice nera nella strage di Piazza della Loggia

Dopo molti anni di indagini e depistaggi ,susseguitisi fin dai primissimi giorni, e cinque processi, vennero riconosciuti colpevoli e condannati i membri del gruppo Ordine Nuovo,di matrice neofascista:Carlo Maria Maggi, capo del gruppo nel Triveneto, e Maurizio Tramonte, giovane militante padovano ed ex informatore dei servizi segreti , in qualità di “fonte Tritone” , assieme ai già detenuti Carlo Digillo e Marcello Soffiati, responsabile del trasporto dell’ordigno. Gli altri imputati, tra cui Delfio Giorgi, il Generale Francesco Delfino e l’ex Segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti, furono assolti.

il 20 giugno 2017 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione rigetta i ricorsi degli imputati Carlo Maria Maggi, e Maurizio Tramonte, già condannati all’ergastolo per la strage di Piazza della Loggia, da una sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 22 luglio 2015.

A luglio l’ennesimo processo

Recentemente la Corte di Appello di Brescia ha,invece, accolto l’istanza di revisione del processo ,presentata dalla difesa di Tramonte, il sedicesimo in 48 anni e il sesto per Maurizio, attualmente detenuto nel carcere di Fossombrone .

L’otto luglio i giudici ascolteranno le dichiarazioni della sorella e della moglie del 70enne sulla circostanza che, a differenza di quanto riportato dalla consulenza antropometrica che lo dava in Piazza Loggia quella mattina, portava la barba e che quindi, come sostenuto dalla difesa, non era in piazza il giorno dello scoppio.

“Rispettiamo le decisioni e ci prepareremo per l’udienza dell’8 luglio. Non accetto che la difesa di Tramonte dica che le parti civili hanno sempre cercato un colpevole. Non è vero così, come non commento le volgarità che ha pronunciato in aula Tramonte” ha commentato Manlio Milani, Presidente della Casa della Memoria di Brescia e marito di Livia Bottardi, una delle otto vittime della strage di Piazza Loggia.

Piazza della Loggia, Brescia ricorda la strage di 48 anni fa. Mattarella: “L’unità del Paese ha difeso la democrazia”

Le commemorazioni iniziate con otto rintocchi di campane, tanti quante le vittime del 28 maggio 1974. Il messaggio della presidente del Senato Casellati: “Verità e giustizia per il riscatto degli innocenti”. Dopo 48 anni ancora processi

Con i rintocchi delle campane, otto quante le vittime del 28 maggio 1974, sono iniziate le commemorazione per la strage di Piazza Loggia a Brescia. E’ il 48esimo anniversario, che arriva alla vigilia di due nuovi appuntamenti giudiziari. Il prossimo 8 luglio, Maurizio Tramonte, condannato all’ergastolo in via definitiva, tornerà in aula davanti alla Corte d’appello di Brescia per l’udienza di revisione del processo. Entro l’estate, invece, la procura bresciana chiederà il rinvio a giudizio di Marco Toffaloni, 65 anni e residenza in Svizzera, e di Roberto Zorzi, 68enne che vive negli Stati Uniti. Sono i due indagati della nuova inchiesta sui presunti esecutori materiali della strage di Piazza Loggia.

“L’ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere in Piazza della Loggia doveva uccidere, seminare paura, intimorire le forze democratiche. Era un anello di quella catena nera del terrore che pretendeva di minacciare la convivenza civile e i diritti costituzionali, insanguinando l’Italia”, così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione rilasciata in occasione dell’anniversario della strage. Ma, prosegue il capo dello Stato, “Brescia e il Paese intero risposero con fermezza e unità, opposero la solidarietà di popolo alla disumanità dei terroristi. La coscienza civile e la maturità delle principali forze sociali, sindacali, politiche, fecero argine in difesa della nostra democrazia e della nostra civiltà. Il cammino della Repubblica è potuto proseguire nella affermazione dei propri valori, delle conquiste raggiunte, della partecipazione. I terrorismi sono stati tutti sconfitti”. Nel giorno dell’anniversario, Mattarella ricorda con “pensiero deferente” “le vittime di quella terribile strage”, quanti “ne hanno portato le ferite nel tempo” il “dolore dei familiari che nessuno potrà mai cancellare”. E richiama tutti, a cominciare dai giovani, al dovere della memoria.

Anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha inviato un messaggio al sindaco di Brescia: “Senza verità non può esserci giustizia e senza giustizia non si riscatta il sangue degli innocenti. Senza verità si resta legati alle ombre di un passato ancora intriso di segreti e oscurità e non si insegna alle giovani generazioni di oggi ed a quelle di domani la vera ricchezza di quel pluralismo di valori, diritti e libertà che è cuore della nostra Costituzione, fondamenta della nostra democrazia, cardine della nostra civiltà”.

Il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto ricordare le “otto vittime e gli oltre cento feriti” dell’attentato avvenuto “nel corso di una manifestazione antifascista svolta in occasione di uno sciopero generale”. Continuando: “Nonostante il dolore e lo sbandamento, l’Italia si dimostrò all’altezza della sfida, contrapponendo alle bombe ed alla violenza la Carta costituzionale, le leggi e i tribunali. In questa prova corale di democrazia, la partecipazione e l’impegno delle associazioni dei familiari delle vittime nella ricerca della verità e della giustizia ha rappresentato un esempio e un elemento fondante e imprescindibile per tutta la comunità nazionale. Non è stato un percorso facile e, nonostante il lavoro instancabile delle forze dell’ordine e della magistratura, ancora oggi dobbiamo misurarci con una verità opaca ed incompiuta”.

“Il Paese e la sua democrazia si rinforzano nella memoria e in questo momento è importante dare un segnale forte anche al sindacato che svolge un ruolo fondamentale nell’Italia di oggi”, ha detto il leader del Pd Enrico Letta presente alla commemorazione. Dopo la cerimonia, il segretario dei Dem ha spiegato: “Il messaggio è quello di non abbassare mai la guardia perché la democrazia va difesa sempre. Difendere la memoria è una difesa preventiva della democrazia”.

Ritornando ai nuovi appuntamenti giudiziari, il presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli conferma: “La verità storica è ormai acclarata, ma ci sono tre procedimenti in corso sulla strage. Anche a distanza di 48 anni, troppi, si arriverà a processi e soluzioni giudiziarie rispetto a Piazza della Loggia. Questo però è un elemento di forza della democrazia, non di debolezza, perché vuol dire che anche di fronte a crimini efferati e gravissimi come questi si osservano le regole processuali. La forza più grande dell’Italia è stata processare gli autori delle stragi e dei misfatti peggiori senza tribunali speciali. Questa è una forza, non è una debolezza”.

