“‘Non ho certezze’. Ecco @matteosalvinimi allora piantala di dire cazzate, perché la guerra è una cosa seria e drammatica. Quindi vai a baciare il caciocavallo, saluta le mucche sulla spiaggia e lascia lavorare gli adulti. Grazie”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter replicando ad alcune affermazioni di Matteo Salvini sull’ipotesi di un suo viaggio a Mosca.

Già ieri il leader di Azione aveva twittato sull’argomento: “Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria. Non è casuale, gli serve per non nominare Putin e non riconoscere mai le responsabilità della Russia nell’aggressione all’Ucraina”. A proposito dell’ improbabile viaggio di Salvini in Russia, Calenda si esprime così ( cit. Repubblica). La trovo una meravigliosa, seppur rozza, secchiata politica di acqua gelida. Ci sta. Scriveva.

Russia, Calenda vs Salvini: "Piantala di dire cazz…"

