PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE E POI FATTTI FATTI E FATTI E…….meno proclami per raccattare qualche voto con l’assistenzialismo di stato cari grulli.

Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la povertà. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500€ al mese si può campare bene. Per combattere la povertà serve il lavoro, non il sussidio.

Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo il vero partito del lavoro, altro che redditi di cittadinanza e quota 100. Lavoro vero, lavoro di qualità, lavoro pagato bene. Ma LAVORO, non sussidi. La R di Radio Leopolda, una erre rovesciata, è il simbolo di tutto ciò che vogliamo rovesciare, reddito di cittadinanza incluso. Matteo Renzi

Era ora…vanno introdotte altre forme di sostegno al reddito e alla povertà, è stato uno spreco di soldi pubblici.. pura assistenza. Per essere meno drastici. Non va abolito, va controllato e finalizzato al lavoro. Per questo .Dal #15giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Strumento sbagliato, va riscritto tutto.

Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero.

Ci vogliono più soldi per la lotta alla povertà, risorse direttamente alle aziende che assumono, più soldi in busta paga a chi lavora. #abolizioneredditodicittadinanza.

Basta invalidi euro 230 netti pensionati euro 480 netti stipendi medi operai statali euro1200 netti vigili militari ecc. euro 1300 netti e tutti questi pagano più del 30 per cento di tasse … che vanno pure a quelli che prendono il reddito di cittadinanza …fino a quando può reggere questa cosa …come gia sta succedendo nessuno vuole lavorare più…..le aziende ristoranti ecc… non trovano più personale… chiuderanno…tasse in meno per lo stato …e cè chi pretende e vuole che finirà a tarallucci e vino.. ma che persone siete! Solo con il lavoro ti puoi creare un futuro fare progetti crearti una famiglia un sussidio non ti darà mai tutto questo pensaci lotta per il lavoro IV lotta per il tuo futuro basta crederci. E allora giù di brutto ,lotta al evasione ,lotta al lavoro nero .lavoro serio ben pagato ,rispettoso delle leggi controlli seri fatti spesso e a sorpresa ,anche sui politici , certezza della pena , onestà nella giustizia, pensioni adeguate per poter vivere dignitosamente ,serietà del lavoratore spero averne azzeccata qualcuna .

SERVONO.PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE CONDIVISE E POI FATTTI FATTI E FATTI E…….meno proclami per raccattare qualche voto con l’assistenzialismo di stato cari grulli.

ALTRIMENTI: Il reddito di cittadinanza, o sussidio statale rischia di essere abolito presto? Ecco il perché. Il partito di Matteo Renzi ha avviato la raccolta firme per celebrare il referendum per l’abolizione del reddito di cittadinanza.

Italia Viva di Matteo Renzi ha annunciato che dal 15 giugno inizierà la raccolta firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza tramite referendum. L’iniziativa dell’ex premier non è un fulmine a ciel sereno per la politica italiana. Da sempre, egli ha ostentato contrarietà rispetto a un sussidio, che in molti ritengono stia disincentivando al lavoro, specie tra i più giovani. La misura è fortemente difesa dal Movimento 5 Stelle, che ne fu l’ideatore con il primo governo Conte, quello “giallo-verde” in alleanza con la Lega. Ma negli ultimi tempi, anche Matteo Salvini si mostra contrario al reddito di cittadinanza, che nel 2019 digerì solamente come moneta di scambio per ottenere quota 100 sulle pensioni. L’iter ad ostacoli della raccolta firme I beneficiari del sussidio staranno tremando all’idea che presto possa essere abolito. E’ davvero così? L’art.75 della Costituzione prevede la possibilità di indire referendum abrogativi di leggi, ad eccezione di quelle di bilancio, tributarie, su indulto, amnistia e autorizzazioni a ratificare trattati internazionali. Allo scopo, è necessario raccogliere almeno 500.000 firme nell’arco di massimo 90 giorni. E queste vanno presentate alla Corte di Cassazione, superato il vaglio della quale sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità della richiesta. La Costituzione rimanda a una legge dello stato per disciplinare la materia ed essa ad oggi permette il deposito delle firme in Cassazione dall’1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dell’anno che precede le elezioni politiche e nei sei mesi successivi ad esse. Poiché la scadenza naturale della legislatura si ha nella primavera del prossimo anno, risulta che non sia possibile presentare le firme raccolte per tutto quest’anno e neppure il prossimo. Al più presto, Renzi potrebbe depositarle nel 2024 e con ogni probabilità il referendum per abolire il reddito di cittadinanza si celebrerebbe tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2025. Abolizione del reddito di cittadinanza non immediata Dunque, la raccolta firme dei renziani serve semplicemente come avvertimento riformativo de RDC. Del resto, se solo i partiti volessero realmente abolire il reddito di cittadinanza, basterebbe che lo facessero in Parlamento. Senza il Movimento 5 Stelle, unica formazione strenuamente a favore del sussidio, circa i due terzi di Camera e Senato sarebbero in grado di votare contro. Se non accade, è perché i “grillini” servono a garantire stabilità al governo Draghi fino a fine legislatura e perché, ad essere onesti, nessuno vuole inimicarsi sotto elezioni una fetta considerevole dell’elettorato, concentrato nel Meridione. Il PD non potrebbe prendere posizione ufficiale contro il reddito di cittadinanza, in quanto punta ad allearsi con i 5 Stelle alle prossime elezioni. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha assunto una posizione sorprendentemente non pregiudiziale pochi mesi fa. Sarà stata pure tattica, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, ma tant’è. Come possiamo capire, la strada per l’abolizione del sussidio si rivela più lunga di quanto immaginiamo. C’è ad oggi solo una corsa dei partiti a posizionarsi con finalità elettoralistiche sul tema assai divisivo. Di concreto, però, c’è nulla.

PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE E POI FATTTI FATTI E FATTI E…….meno proclami per raccattare qualche voto con l’assistenzialismo di stato cari grulli. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo