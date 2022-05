Scintille tra Matteo Renzi e Alessandro Orsini

Scintille tra Matteo Renzi e il professor Alessandro Orsini a Non è l’Arena il talk show domenicale condotto da Massimo Giletti. L’ex premier nell’intervista iniziale in studio ha attaccato in modo chiaro Orsini per alcune sue frasi del passato: “Orsini ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden, questa è una grande idiozia“. Mentre l’ex premier attaccava pubblicamente il controverso ex docente della Luiss, questo era in collegamento in studio e ascoltava le parole di fuoco che gli riservava Renzi anche in altri passaggi, compreso lo scandalo del contatto di Orsini in Rai. Comprese le parole sulla dittatura e i bambini felici (concetto poi chiarito meglio da Orsini). Il suo sguardo sprizzava stupore e stizza. Ma, secondo le regole di ingaggio della trasmissione, non ha potuto intervenire e replicare subito: va prima in onda l’intervista a Renzi senza contraddittorio. Di seguito gli interventi degli altri ospiti. Alle accuse di Renzi, Orsini, pur stando in collegamento, ha pertanto potuto replicare dopo che Renzi lo ha attaccato e si è congedato.

Orsini sprizza livore contro Renzi da tutti i pori

Le parole di fuoco dell’ex premier hanno lasciato attonito il professor Orsini. Giletti ha “organizzato” l’incontro a distanza in maniera abile, in modo da lasciar aperto un “sequel”; chiedendogli un confronto in futuro, magari in studio, proprio con Orsini. Quando il premier ha lasciato lo studio, Giletti ha dato la parola a Orsini. Replica piccata.

Orsini: chiedo pubbliche scuse

Il professore ha risposto per le rime: “Io accetto il confronto con Renzi ma lui deve chiedermi scusa pubblicamente: perché per due volte mi ha messo in bocca parole che non ho mai detto”. Giletti in imbarazzo ha provato a calmare il professor Orsini piuttosto irritato. Il quale ha continuato a sputare veleno: Ho grande simpatia dal punto di vista umano per Renzi, ma il suo discorso sulla Rai mi spiace. Il mio contratto è stato strappato per le mie critiche al Governo Draghi. Questa è una lesione della nostra democrazia, un messaggio intimidatorio, perché chi ne parla male poi paga un prezzo». A tal proposito, ha rilanciato accusando il governo italiano di aver «messo in atto una vergognosa operazione di manipolazione dell’opinione pubblica». Giletti già pregusta una seconda puntata del match…

Scintille tra Matteo Renzi e Alessandro Orsini ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo