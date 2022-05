Il compromesso del Consiglio europeo sul petrolio russo.

Dopo lunghe trattative, l’Ungheria ha ottenuto un’esenzione insieme ad altri paesi e saranno bloccati solo due terzi delle importazioni.

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 maggio, il Consiglio europeo riunito a Bruxelles (Belgio) ha infine trovato un accordo per bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia, nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni economiche per l’invasione militare dell’Ucraina. Il blocco riguarda circa i due terzi del petrolio importato dalla Russia ed è il frutto di una lunga trattativa tra i primi ministri e i capi di stato dell’Unione Europea, in seguito alla ferma opposizione dell’Ungheria. Il blocco del petrolio russo era stato annunciato a inizio maggio dalla Commissione europea, alla ricerca di un ampio consenso all’interno del Consiglio per poterlo attivare. Da subito il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, aveva detto di essere contrario perché l’Ungheria dipende fortemente dal petrolio russo. Per settimane i funzionari europei avevano provato a sbloccare i negoziati, valutando la possibilità di introdurre esenzioni e compensazioni per l’Ungheria, ma senza ottenere particolari concessioni da parte di Orbán, che di fatto aveva bloccato le trattative (nell’Unione Europea le principali decisioni di politica estera devono essere approvate all’unanimità dagli stati membri).

Formalmente è un compromesso al ribasso e un ulteriore indicatore della necessità, urgente, di rivedere il principio dell’unanimità. Nella pratica però (che alla fine è quello che conta davvero) è una buona notizia: le importazioni di Ungheria e degli altri Paesi esentati rappresentano una parte piuttosto piccola del totale; in più dovrebbe essere previsto uno stop alle attività di assicurazione e di trasporto del petrolio russo, in modo da colpirne l’esportazione anche nel resto del mondo.

Certo, dal punto di vista di un dittatore, è la prova che l’Europa non sa fronteggiare chi esibisce i muscoli con la giusta determinazione e forza. Che è molle e “sfigata”, e debole rispetto a lui.

Ma dal punto di vista di chi crede nel pluralismo e nella democrazia, e nello stato di diritto, è la dimostrazione che l’Europa invece è il luogo dove si vive meglio, e dove se non sei d’accordo…va beh, se ne parla e si arriva a un compromesso, ma nessuno ti avvelenerà o caccerà malamente. Dove si ha diritto di dissentire, perfino di mettere i bastoni tra le ruote. Preferisco cento volte così anche se a volte il retrogusto amaro in bocca è la sensazione principale. Ma se tieni presente che il punto di vista del dittatore, l’esibizione dei muscoli e il decisionismo spinto vale soprattutto sul piano mediatico. Chiaramente in una guerra la rapidità decisionale è molto importante. Ma poi sul medio lungo periodo anche il dittatore sa benissimo quale sia il peso effettivo delle parti. Possiamo cominciare anche noi a rifiutare questo preconcetto per cui essere democratici e accettare i compromessi non significa essere “deboli” o “sfigati”.

il machismo degli autarchi a cosa porta? nel migliore dei casi a nulla (v. Salvini come min dell’Interno, tanti tweet zero risoluzione dei problemi), nel peggiore dei casi porta a essere conseguenti delle proprie parole e ad invadere i paesi limitrofi per mantenere vivo il consenso basato sul populismo.

Ma l’argomento è tosto…Resto convinto che, a più di trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il “blocco” dell’Europa orientale era e rimane sostanzialmente diverso dal “blocco” dell’Europa occidentale. Non condividendo praticamente nulla e mettendosi di traverso sostanzialmente su tutto. Peggio del Regno Unito, che ha poi sciaguratamente deciso di uscire dall’Unione. I Paesi dell’Europa orientale semplicemente non condividono i principi basilari dei Paesi dell’Europa occidentale! Nella gestione della giustizia, dei diritti civili, dell’economia, della politica estera, delle politiche del lavoro …NULLA!

Evidentemente per soddisfare i requisiti di accesso all’Unione Europea hanno barato, perché nei fatti non ne stanno rispettando una notevole quantità.

l’Unione Europea è un circolo che si è dato delle regole, che possono, anzi, devono essere messe in discussione democraticamente sedendosi intorno a un tavolo, ma se uno dissente regolarmente su tutto alla fine che ci fa nel circolo?

C’è solo da sperare che quanto accade con l’Ungheria, non solo e non tanto con il Petrolio, ma soprattutto con gli altri aspetti di legislazione interna, sia di monito per le future richieste d’ingresso nella UE. Forse non è il caso di mettersi in pancia altri problemi.

