Purtroppo fra noi ci sono ancora troppe persone che per ingenuità, ancorati a epoche passate sostengono la Russia ,poi ci sono quelli che senza nessuno ideale la sostengono solo per il proprio interesse. In Italia ne abbiamo troppi sia degli uni che degli altri. Io mi auguro che tutto l’Occidente, deve sperare in una vittoria dell’Ucraina…solo in Italia si fatica a “digerire” questa necessità a causa di politicanti influencer che, per anni, hanno “incensato” quel pazzoide sanguinario di Putin. Bisogna metterlo all’angolo perché i prepotenti conoscono solo le leggi del più forte. Putin si sta sbagliando di grosso. Non credo che l’occidente sia disposto ad una pur minima concessione. Questo è ciò che penso e mi auguro.

Riguardo la questione del grano, ennesimo ricatto, se gli ucraini si lasciassero convincere a togliere le mine dal mare davanti Odessa, possiamo essere certi che il giorno stesso invaderebbe anche quel tratto di costa. I trattati gli fanno un baffo, non li rispetta. Mi dispiace per tutto quel grano che rimane fermo ma è solo PER VOLONTÀ DI PUTIN, un assassino che non si ferma nemmeno davanti alla morte per fame di milioni di persone innocenti. Del resto è già successo e lui prosegue in quella strategia.

IL PUNTO SULLA GUERRA E LA PACE.

Lo ribadisco, non sono un politologo e non vivo di reddito politico o mediatico. Ma se penso che gente come Conte, Salvini e Meloni, per non dire di Fassina o Fratoianni, hanno credito politico da oltre il 50% degli italiani faccio fatica a contenere la mia autostima. Quindi dico la mia.

Non credo che questa dannata guerra finirà presto, come in molti vorremmo, perché chi l’ha programmata e imposta all’Ucraina e al mondo è arrivato al punto di non sapere neanche lui come concluderla.

Questo navigare a vista di Putin credo sia il dato di fatto nuovo dopo tre mesi di guerra. L’essenza dei fatti è nota.

Putin pensava che in pochi giorni avrebbe occupato l’Ucraina, fatto fuori il governo di Zelensky, che avrebbe sostituito con un suo fantoccio, e annesso l’Ucraina alla Russia cancellandola dalla carta geografica.

Non è andata così, dimostrando di avere iniziato una guerra sanguinosa sulla base di calcoli politici e previsioni militari, sbagliate. Questo la dice lunga sulla capacità della Russia di Putin di stare al mondo in modo responsabile.

Costretto dalla dura realtà a cambiare i suoi piani, per salvare la faccia e un po’ di sostanza, si è concentrato sulla conquista del Donbass. E qui arriviamo a noi.

La Banda Bassotti della politica italiana, capeggiata da Conte e Salvini, immagina che conquistato il Donbass Putin si fermerà e la guerra finirà. Così ognuno di loro potrà tornare ai suoi traffici abituali. Prossima tappa togliere le sanzioni alla Russia.

Stanno lavorando così da settimane, facendo passare questo come un grande impegno per la pace.

Non credo che andrà così. Nel senso che seppure Putin riuscisse a conquistare tutto il Donbass, questo avverrebbe solo per un calo d’impegno dell’occidente nel sostegno all’Ucraina che, interpretato come debolezza, spingerebbe Putin a continuare la guerra tornando al suo obbiettivo originario. Perché fermarsi?

Ma anche se si fermasse al Donbass, si tratterebbe solo di una sosta per riprendere il suo progetto criminale tra qualche tempo.

Quello che non vogliono capire i sedicenti pacifisti è che il progetto di Putin per la conquista dell’Europa esiste per sua stessa ammissione. L’Ucraina è solo un test di Putin per saggiare il livello di permeabilità politica e di arrendevolezza dell’occidente. Che tipo di pace sarebbe?

Forse una tregua temporanea, fatto di certo positivo, ma i due eserciti si fronteggerebbero sempre più armati. Magari per anni non potendo accettare, gli ucraini innanzitutto, ma anche chi si schiera dalla parte del diritto internazionale, che l’integrità territoriale di uno Stato sovrano sia messa in discussione da una guerra di aggressione. Nessuno, soprattutto in Europa, sarebbe più sicuro dentro i propri confini. E questo creerebbe altre mille occasioni di guerra, in Europa e non solo.

Non so dire se sia Putin in persona che vada sconfitto. Di certo se si vuole una pace stabile e anche un nuovo sistema di sicurezza globale, che non può riguardare solo l’Europa, altro punto che i sedicenti pacifisti non hanno capito, va sconfitta la sua strategia di conquista euroasiatica. E Putin non accetta sconfitte politiche se non imposte dalla durezza della realtà.

Quindi o attraverso un insuccesso del test russo in Ucraina si provoca un collasso irreversibile di quella strategia o non ci sarà alcuna pace sicura per nessuno.

Questo è difficile da capire per chi, da noi, ha scambiato un guerrafondaio imperialista per il paladino della riscossa antinazista e il vendicatore dei torti del perfido occidente.

Sarebbe un lento suicidio dell’Europa prepararsi alla resa dell’Ucraina e a concessioni a Putin, sperando che la bestia si sazi. Invece occorre fare tre cose.

Primo approfondire le sanzioni, che al di là della propaganda russa funzionano e funzioneranno sempre di più. Tant’è che i russi chiedono che siano revocate.

Secondo continuare a sostenere militarmente la resistenza ucraina perché fermi l’esercito russo, convincendo Putin che non può vincere. Basta impantanarlo nel Donbass come fu in Afganistan. L’occidente deve essere accorto e responsabile, ma non deve cedere al ricatto della paura perché Putin è una “tigre di carta” e sa benissimo che in uno scontro diretto non vincerebbe nessuno, a cominciare da lui.

Terzo intensificare l’opera di convincimento politico – diplomatico su Putin facendogli capire che ci sarà un dopo, e che, così come ha sbagliato la previsione sul prima, sta sbagliando anche quella sul dopo. Se il suo modello è l’Urss farebbe meglio a ricostruire con l’occidente le condizioni per una coesistenza pacifica, ciascuno nei suoi confini.

Ma questo presuppone una compattezza dell’occidente al fianco dell’Ucraina. Chi, da noi, la incrina, come Conte e Salvini, scambia la guerra per l’anticipazione della campagna elettorale con mezzi ignobili.

IL PUNTO SULLA GUERRA E LA PACE.

