Era e rimane un incapace, ha fatto più danni lui insieme con i 5s che uno terremoto. Il problema è la gente che ancora gli crede e lo vota, altro problema è Letta he gli va dietro. Possibile che ancora non ha capito che Conte è un arrivista, un narciso ed un populista…?

Il superbonus, Giuseppe #Conte e l’arroganza del populismo.

Ieri a Report su Rai tre è andato in onda un servizio che ha messo in luce molte criticità legate al Superbonus 110%.

Molte di queste sono cose note, segnalate da tempo: le distorsioni del mercato, l’aumento dei prezzi delle materie prime, le difficoltà di accesso ai bonus per le famiglie a redditi più bassi che spesso vivono proprio in quei condomini che più avrebbero bisogno di interventi, sino alle vere e proprie truffe.

Insomma il Superbonus non è proprio quella straordinaria misura, sventolata da Giuseppe Conte al grido di: “vi faremo ristrutturare le vostre case gratis”. Anche se questo non significa che sia tutto da buttare o che non ci possa essere una riforma che permetta di ristrutturare gli edifici migliorandone l’efficienza e riducendo i costi per il cittadini. Al Parlamento Europeo con la proposta di cui sono relatore è proprio quello che stiamo facendo.

Ma il punto veramente grave è ascoltare le parole dell’ex premier Giuseppe Conte nell’intervista andata in onda.

Quando risponde quasi a sminuire sulle cifre segnalate dalla Guardia di Finanza, come se dovessimo prendere prendere con filosofia 4,4 miliardi di euro di truffe. Certo, cosa vuoi che siano.

E infine quando gli viene chiesto se la legge poteva essere fatta meglio, quella risposta come dice lui “da giurista” che ti spiega come funzionano le cose che nemmeno prende in considerazione l’idea di poter sbagliare – figuriamoci – perché, d’altronde lui è l’avvocato del popolo e “è molto ingenuo pensare che scrivendo una norma si possano prevenire le frodi”.

La transizione ecologica si può fare, e misure per l’efficientamento energetico degli edifici in questo senso servono, ciò che non ci serve per farla è l’arroganza del populismo, di una politica incapace di ammettere i propri errori, nemmeno quando sono sotto gli occhi di tutti.

