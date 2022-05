Ucraina, Renzi: “Il problema non è se Salvini va a Mosca, ma se torna”

Renzi: “Il problema non è se Salvini va a Mosca. Il problema è se torna…” Renzi da Giletti ha elogiato Draghi sull’Ucraina «Draghi ha fatto una cosa intelligente perché sulla vicenda del grano ha cercato di far parlare le parti.

E poi ha criticato il putiniano capo della Lega: «Il problema non è se Salvini va a Mosca. Il problema è se torna… Che poi il prezzo lo paghiamo noi, lo paga l’Italia».

La questione vera di fondo è che è roba che non ha nessun senso. L’abbiamo già visto in Polonia. Salvini non è un ministro competente, non è il capo del governo. Di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici. Detto questo trovo anche incredibile pompare questa vicenda. Salvini è in caduta libera, sono finiti gli sbarchi in realtà, da quando la TV ed i giornali non rompono più i marroni con l’invasore africano e si stanno occupando di ucraini . è finita pure la produzione di consensi. E se ci andasse insieme a Conte e non tornassero più tutti e due ? l’Italia avrebbe fatto bingo.

“Di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici. Trovo incredibile pompare questa vicenda. I problemi dell’Ucraina e della Russia non li risolvono né Salvini, né il PD”. Queste le parole di Matteo Renzi durante una conferenza organizzata da Italia Viva a Milano per presentare le 5 proposte del partito per migliorare il sistema fiscale.

Reddito di cittadinanza

Il 60% delle aziende del terziario vorrebbe assumere. Di queste, 8 su 10 non trovano nessuno. Per difendere i poveri ci vuole il lavoro, non un sussidio. Il reddito di cittadinanza è un incredibile abuso, un favore alla criminalità in tante parti del sud. Per abolire la povertà non serve un sussidio perché se dai 500 euro a testa a chi sta sul divano stai tradendo la Costituzione e la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Non hanno abolito la povertà, hanno abolito la dignità di andare a cercare un lavoro».

