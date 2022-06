‘La decisione del Gip di Genova era scontata dopo la frettolosa richiesta dei colleghi genovesi. Lette le motivazioni dell’ordinanza, giuridicamente molto deboli e contraddittorie, ripresenteremo la questione a Genova dopo che la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sul conflitto di attribuzione. E chiederemo conto dell’invio illegittimo al Copasir di atti che la Corte di Cassazione aveva ordinato di distruggere e che i magistrati fiorentini hanno inviato dopo la sentenza della Cassazione. In questo caso è tecnicamente impossibile escludere il dolo dei Pm fiorentini come invece fa oggi il Gip. L’archiviazione genovese di questa denuncia era attesa, nelle prossime settimane vedremo se circa le prossime denunce (in arrivo o già arrivate a Genova) prevarrà il corporativismo tra colleghi o il merito delle denunce’.” Matteo Renzi

È dura aver giustizia in Italia soprattutto per gli onesti!!

Fino in fondo Matteo!!! Chi ha sbagliato deve pagare ( sarebbe un miracolo). IO. Noi auspichiamo si applichi la legge, SENZA SE E SENZA MA, senza alcun privilegio o sinecura, per rispetto alla Dignità nazionale. Se colpevole, la condanna sia esemplare , se innocente, sia assolto con PUBBLICA sentenza. Sino ad allora, evitiamo fastidiosi chiacchiericci, abusando della nostra pazienza e delle garanzie concesse…. per altre ragioni ed uffici.

MA. I Magistrati adotteranno lo stesso metro di giudizio nei suoi confronti ? No c’è troppo astio. Sono disperatamente arroccati sui loro privilegi e sul loro potere. Sempre vero il detto ‘Cane non mangia cane. Non arrenderti Matteo, questa copertura a vicenda di reati deve terminare. INIZIAMO NOI ANDANDO A VOTARE SI SUL REFERENDUN SULLA GIUSTIZIA IL 12 GIUGNO.

