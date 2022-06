Il punto é proprio questo, cari pseudo-pacifisti nostrani. Voi dite che la soluzione é portare il minizar al tavolo delle trattative e da lì una pace universale seguirà. Ma, primo : é Putin che rifiuta trattative che non partano dalle sue condizioni; secondo, non esiste alcuna prova che poi un autocrate abbia mai rispettato i trattati firmati (ricordatevi di Hitler). Per loro le iniziative diplomatiche sono solo un modo per intorbidare le acque e prendere tempo. Le idee e prendere.

Possiamo fare patti con Putin che non li rispetta? L’uccisione del giornalista Frédéric Leclerc-Imhoff dimostra che i russi uccidono i civili. Che i russi di Putin siglano patti per corridoi umanitari su cui invece sparano.

Il corpo dell’inviato di guerra Fréderic Leclerc-Imhoff fa la differenza in questa guerra. È stato ucciso dai soldati di Putin che bombardavano di granate il corridoio umanitario per uscire dalla città martoriata di Severodonetsk. Donbass. Stava su un pulmino civile che portava in salvo civili. Guidato da volontari civili.

Perché credo che questo povero corpo insanguinato sia la differenza tra il Prima e il Dopo? La logica è una scienza intuitiva che ciascuno sa applicare al quotidiano. Putin promette corridoi umanitari dai primi giorni della sua guerra. E, dai primi giorni, i 3000 inviati dei grandi e piccoli media di tutto il mondo (tranne quelli russi) e i reporter indipendenti hanno documentato sul campo che, invece, sui corridoi umanitari i soldati di Putin sparano. Abbiamo visto video dei droni e delle telecamere di sicurezza che mostrano civili inermi fucilati, fosse comuni, inceneritori mobili, cadaveri per le strade, bambini uccisi, ospedali e scuole e il Teatro di Mariupol bombardati.

Ma la propaganda russa ha sempre negato. “Sono gli ucraini che uccidono gli ucraini”, dicevano. E siccome la propaganda russa in Italia ha attecchito, in tanti si erano convinti. Cosa rende il martirio del giovane giornalista francese diverso da quello degli altri 30 reporter uccisi dai soldati di Putin? Il luogo. La situazione. Il corpo di Frédéric è tragicamente il suo reportage. Col suo sangue e non per metafora, questo giornalista coraggioso ha scritto la verità sulla guerra ucraina.

Ci siamo assuefatti a vedere le distruzioni e i morti e ci siamo protetti dubitando, convincendoci che in fondo “sono affari loro”. Lo abbiamo fatto perché la paura che i carri armati russi arrivino anche da noi è insostenibile. Ma ora c’è l’articolo di Frédéric Leclerc-Imhoff. Anni 39. L’articolo che dimostra che i russi uccidono i civili. Che i russi di Putin siglano patti per corridoi umanitari su cui invece sparano. Il suo corpo ucciso è questo articolo.

Grazie al suo articolo, non possiamo più credere alla propaganda. Il suo corpo ucciso l’ha smascherata. Un prezzo enorme, lo so. Ma se non leggiamo questo ultimo réportage sul campo che il giovane Frédéric ha scritto col suo sangue, noi lo uccidiamo due volte, io credo. Se invece abbiamo il coraggio di leggerlo, la logica ci pone una domanda secca. Questa: Possiamo fare patti (diplomatici) con Putin, che è dimostrato i patti non li rispetta?

