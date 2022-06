‘Un Fisco semplice e leggero per tornare a crescere’, questo il titolo dell’iniziativa di Italia Viva con Matteo Renzi, a cura di Luigi Marattin, che si è tenuta oggi, lunedì 30 maggio, a partire dalle 17.00, al Centro Congressi Le Stelline, in corso Magenta, 61, a Milano.

È stata l’occasione per presentare le 6 proposte di Italia Viva utili a migliorare il sistema fiscale: 1. pagare l’Irpef con il telefonino; 2. sostituire il reddito di cittadinanza con decontribuzione e imposta negativa; 3. mandare in soffitta per sempre l’Irap; 4. una radicale riforma dell’Ires, con un nuovo fisco pro crescita, per le imprese; 5. Iva più semplice, con un sistema a due aliquote; 6. una lotta all’evasione efficiente e smart.

L’evento è stato aperto dal sindaco di Milano, Beppe Sala, ed è stato presieduto dal deputato di IV Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, che ha tenuto una relazione introduttiva, nella quale ha presentato le 6 proposte.

Oltre ai parlamentari Mauro Marino,Massimo Ungaro e Mattia Mor, e all’assessora Alessia Cappello, che hanno coordinato i lavori, hanno partecipato esponenti delle principali categorie economiche: Francesca Mariotti (Direttore Generale Confindustria), Dario Costantini (Presidente Cna), Marco Granelli (Presidente Confartigianato), Luigi Sbarra (Segretario Generale Cisl), Marcella Caradonna (Ordine dei Commercialisti di Milano Cndcec), Mara Caverni (As New Deal Advisors). Le conclusioni sono state affidate a Matteo Renzi. L’evento si è svolto integralmente in diretta su Radio Leopolda e sui nostri canali social.



