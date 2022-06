C’È UN’EMERGENZA SOCIALE CHE VA AFFRONTATA AUMENTANDO I SALARI E PENSIONI, RIDUCENDO LA PRECARIETÀ

Questa mattina, in un’intervista a “La Stampa”Maurizio Landini torna a ribadire:”(…) c’è un’emergenza sociale e democratica che va affrontata con l’aumento di salari e pensioni, e una lotta alla precarietà”.

Per il segretario generale della Cgil i primi due passi da compiere sono “i contratti nazionali che vanno rinnovati subito” e “un’adeguata riforma del fisco”, anche attraverso: “la tassazione delle rendite finanziarie, degli extraprofitti e un contributo di solidarietà straordinario una tantum”.

Al Presidente di Confindustria che dice che le imprese non sono un bancomat Landini replica: “il bancomat finito è quello di lavoratori dipendenti e pensionati, che lavorano e pagano le tasse tutti i mesi. Che pagano anche per chi non lo fa. Quando Bonomi afferma che il reddito di cittadinanza – 580 euro per nucleo – è un problema perchè fa concorrenza al lavoro, ammette che gli stipendi sono a livello inaccettabile”

BASTA SERVE AGIRE. Sono decenni che fate questi proclami …. Se aveste voluto veramente fare qualcosa avreste unito i lavoratori… invece vi fermate ai proclami .

Sempre le stesse parole senza, nessuna risposta .nel merito vedi le 200 e debbono essere per ora fino a tutto l’anno corrente. Basta dire stupidaggine bisogna ripristinare la scala mobile era l’unico sistema per mantenere lo stesso tenore di vita per operai e pensionati in caso di aumenti dei prezzi. Peccato che siano stati proprio gli operai con il lavaggio del cervello del allora sindacato, a volerla eliminare in un referendum .Spero che il sindacato ci provi con onestà, ma spero anche che i lavoratori siano in grado di sostenere attivamente, con la partecipazione, le trattative. Non ci illudiamo che “si bussa e ci verrà aperto”, la porta bisognerà forzarla. È ora che sindacato ricominci a battersi per i diritti dei lavoratori, basta essere dormiente su problematiche economiche.MA NON. Come gli aumenti precedenti si prendeva (a chi andava bene) le 100€ lorde spalmate in 3 anni per chi godeva del cnl,mentre per chi doveva subire il ccsl andava addirittura peggio….

Morale della favola 30€lordi di aumento annuo,e qualche diritto messo in discussione. Fai una bella cosa compagno Landini …spingi per una legge sulla NUOVA SCALA MOBILE. E una rappresentanza sindacale e vedrai che poi il resto vien da se.

