Padellaro rassegnati, deve ancora nascere chi riesce a prendere in castagna il nostro Matteo….!!Troppo bravo.., troppo forte…,troppo grande rispetto a tutti voi omuncoli senza nerbo…!!!!

Ci vuole coraggio.

Ieri sera Matteo Renzi è stato ospite a Piazza Pulita una sorta di tribunale dell’Inquisizione e ci vuole coraggio per affrontare l’inquisitore Padellaro che aveva come obiettivo non andare nel merito di quanto denunciato nel libro ma cercare con le sue domande di mettere in cattiva luce Renzi. Ma il Senatore di Rignano ha risposto colpo su colpo, sempre puntuale e sempre ponendo sul tavolo le tematiche del paese. Del resto uno che scrive un libro come ” il mostro” ha coraggio da vendere e questo li fa arrabbiare ancora di più. Insomma , come al solito provano a bastonarlo e invece ne escono bastonati.

Il clima, è quello di sempre, l’intervistato assomiglia molto di più ad un imputato interrogato dagli avvocati dell’accusa. Ogni domanda è pensata per creare difficoltà. Tutti se l’aspettavano. Matteo Renzi, come sempre risponde con la forza ed il coraggio che lo caratterizzano. Ciò che emerge agli occhi di chi guarda, è da una parte la tensione di chi ha uno scopo da raggiungere, dall’altra la libertà, la precisione, la memoria, la competenza di saper ricostruire e motivare tutto e non meno importante in certi momenti, la capacità di utilizzare l’ironia, strumento potente contro la cattiveria. Non so se Formigli e Padellaro possano dirsi soddisfatti di loro e di come hanno condotto l’intervista, quanto a Matteo Renzi, lui nonostante tutto, ha giocato in attacco!

Ci vuole coraggio. Sei unico Matteo. Deve ancora nascere quello che ti può superare.

