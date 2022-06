Conte: “Il referendum sulla giustizia è una vendetta politica contro i pm” Il presidente del Movimento 5 Stelle contro i quesiti proposti da Lega Radicali Italia Viva ecc, per la consultazione del 12 giugno.

Certo che prendere sul serio Conte è davvero dura….. Invece che fare becero populismo, perché non chiarisce quali sono i lavori e i contratti che hanno paghe da 3,4, 5 euro per ora? Sta raccontando ancora una volta balle sperando che qualcuno ci creda

Anche fosse, e non è, non vedo chi altro potrebbe dare un segnale alla magistratura, visto che sono riusciti a rimbalzare pure Falcone e Borsellino. Ce ne vuole di coraggio per difenderla tutt’oggi. I referendum IO CI SPERO. Ma o paura che non cambierà una virgola, così come la riforma Cartabia, giusto l’EU può picconare l’Italia sanzionandola quotidianamente per ogni norma che viola. La misura è colma. E dovremo aspettare la prossima legislatura sperando che GRULLANDIA SPARISACA perché grillo è travaglio pur essendo fuori dettano legge alla gran fetta di grillino. Ancora peggio nei governi precedenti conte1 e Conte 2.I cittadini potrebbero cambiare l’andazzo di una giustizia ingiusta se andassero a votare dopo seria informazione. Cosa che in Italia volutamente non è stata fatta nei mesi passati.

In Italia, un paese nel quale si antepone disgraziatamente la coscienza cattolica a quella del moderno di una società evoluta ma eternamente in fieri (In divenire), è naturale che la destra riscuota tanti consensi e il populismo grillino, nonostante il forte ridimensionamento subito recentemente nelle urne, continui ad essere sovradimensionato nei media .

Su RENZI ognuno scrive quello che vuole: invettive di ogni genere, riferimenti familiari poi risultati falsi, alcuni giornalisti che porgono gli assist a molte interviste con personaggi non proprio obiettivi nel dare giudizi sul “RIGNANESE”, ormai interpretato più che cittadino di RIGNANO come un dispregiativo che la persona indicata si porta e si porterà sulle spalle per tutta la vita. ALLORA CARI MEDIA pretendo di sapere: cosa ho scritto per cui l”intervento su CONTE:” Il referendum…..per non metterlo alla lettura degli altri che si divertono invece, come detto sopra? Io lo riscrivo: “Sono quasi d’accordo con il prof. CONTE fino ad ammettere che tra i presentatori ce ne sia qualcuno che abbia ragionato “pro domo sua” coprendosi in tempo utile da sospettabili situazioni personali con l’applicazione della legge SEVERINO. Il prof. poteva anche illuminarci con una lezione che facesse dimenticare le sue proprie attenzioni alla riforma della giustizia post-Bonafede per la quale ha lanciato Penultimatum per evidenziare la forza professionale contro le intuizioni politiche che devono avere corsia preferenziale, naturalmente corredate da voti di maggioranza necessaria. Credo che come politico non abbia ancora trovato il metodo giusto per l’intervento dirompente che non riesce a restituirgli quella credibilità con cui fu accolto al suo ingresso a Palazzo Chigi ed al quale sembra ancora aspirare passando sul “cadavere” di LETTA. Al quale il PD chiede di raddrizzare il timone verso altri lidi. Il M5S metterebbe scompiglio nelle nostre idee per la loro litigiosità. Dopo l’esperienza in una sola legislatura al governo sono tutti in menopausa.”

PER FORTUNA! Qualcuno accusa il povero Conte di populismo, di irresponsabilità e di sperpero di denaro pubblico. Cattivoni! Lasciamo stare per ora il RdC. “Prendiamo il Superbonus 110%, introdotto nel 2020 dal 2° governo Conte. Il ministro all’Economia Daniele Franco ha definito il Superbonus “una delle più grandi TRUFFE della storia della Repubblica”. Finora la Guardia di Finanza ha scoperto 4,4 miliardi di € (non so se mi spiego! Mezza finanziaria) di crediti fittizi derivanti da lavori MAI eseguiti. Ma non basta: dare un sovrapprezzo del 10% ad un mare di lavori (comprese perfino le ville!) ha prodotto una voragine nelle casse dello Stato, il proliferare di tante piccole imprese improvvisate, l’aumento esponenziale dei materiali, rischi sulla sicurezza del lavoro. A fronte di benefici limitati sul risparmio energetico. Quando gli è stato chiesto il perchè di questo provvedimento così mal scritto e pernicioso (“Report”), Conte si è così arrotolato sulle sue parole da far apparire il tutto come una quisquilia. E una cosa normale”. (citazione Aldo Grasso: Corsera di oggi).

