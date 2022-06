Salvini: “Dal Copasir minacce inaccettabili. La pace merita qualunque tipo di incontro. I contatti con la Russia continuano”

Salvini: ” vado a citofonare a Putin” -scusi, lei è un pacifico dittatore? comunque vada, un risultato lo ha ottenuto: è sulla bocca di tutti, anche se il suono che si sente è quello di una pernacchia. Nel 1939 sarebbe stato amico di hitler e avrebbe chiesto un incontro per salvare 49 milioni di lire. Il tempo passa ma certi personaggi ci sono sempre.

Non si può pensare che il premier debba apprendere dalla tv che un leader della sua maggioranza medita di partire per il Paese che ha aggredito l’Ucraina e che ha preparato il viaggio con diverse visite all’ambasciata russa a Roma. Nello staff di Salvini avvalorano «tre o quattro» incontri con l’ambasciatore Sergey Razov, o persino «cinque o sei». Ma lo fanno solo adesso, a caso scoppiato e senza aver informato Palazzo Chigi. Chi sapeva tutto sono i servizi segreti, italiani e americani, che hanno monitorato con attenzione tutte le visite di Salvini a Razov. Il 3 marzo Salvini afferma di aver «chiesto all’ambasciatore russo il cessate il fuoco». Però dimentica di dire quel che ha rivelato il Domani e cioè che l’1 marzo, giorno in cui Draghi in Parlamento schierava l’Italia con Kiev, lui era a cena da Razov a Villa Abamelek assieme all’avvocato di Frattaminore ora al centro della bufera, Antonio Capuano. Il 5 maggio Felpino sale a Palazzo Chigi per incontrare il premier e quando scende rivela di aver visto Razov il giorno stesso. L’incontro decisivo con Razov avviene il 19 maggio. Salvini parla al Senato e sprona Draghi a fare pressing sulla Russia perché sblocchi l’export di grano e perché proponga Odessa al posto di Mosca per l’Expo 2030: «Sono convinto che le arriverà una risposta positiva». Parole che qualcuno leggerà come ispirate da Razov. Dopo Palazzo Madama, Salvini si sposta all’ambasciata russa. Ed è allora che Razov lo sprona a partire, per portare il piano di pace al ministro russo degli Esteri, Lavrov. «Putin ci aspetta», la spara grossa Capuano. Povero Salvini, è alla frutta….secca.

E con le sue CIALTRONERIE sta distruggendo la lega dalle fondamenta senza che neppure se ne avveda compiutamente. De resto le menti pensanti dentro la lega sono irretite da una assenza di democrazia interna che lascia tutto il potere a LUI ed al Comitato Centrale Felpa pacifista e gli addetti alla Mud Machine leghista attaccano tutti e tutto a testa bassa come a San Firmin, La Nato, l’Europa Matrigna, gli embarghi il Governo in cui sopravvivono ecc. I più esperti propongono di psicanalizzare chi ha “frustrazioni”

MA QUALCOSA SI MUOVE. Dopo l’affaire del viaggio a Mosca, all’insaputa del suo partito, se potessero Giorgetti, Zaia e Fedriga (e non solo) lo cambierebbero anche subito. Ossessiva, quasi paranoica, richiesta di “riservatezza” e di informalità dei colloqui perché “chi si mette sotto i riflettori, in questo momento rischia di essere impallinato”. E già questo dà l’idea del clima lì dentro. Che bello se con Salvini sparisse anche tutta la Lega !!!!!!!!!!

Ieri era alla Prefettura di Milano… lungi da chiunque impedire ad un Senatore della Repubblica di frequentare quei locali ed Uffici, tuttavia personalmente credo che dopo “il migliore Ministro di sempre” (dichiarazione attribuita dal Sen. al Personale del Ministero e mai accertata), dopo che praticamente, a sentire lui, lo salutavano praticamente “con gli occhi rossi ed il cappello in mano”, aggiungendo le sue commosse richieste da Ministro di “maggiore potere”, questo Campione dell’Opportunità avrebbe potuto anche per abbassare la temperatura rimanere ma Roma ladrona e seguire la parata.

di più, neppure tanto opportuna la dichiarazione di avere “sentito” i Vertici dei Servizi… viene da chiedersi se CHIUNQUE tra i suoi Colleghi lo avrebbe atto.

Ceca di delegittimare il lavoro del Copasir, ben sapendo che Urso sta lavorando appropriatamente e la Commissione si attiene allo stretto corridoio dei suoi diritti/doveri.

Se si trattasse di qualcun altro con cui poter dialogare partiremmo sicuramente con “Ma chi ti credi di essere? Snervante e fuori luogo con questa pace che più di una meta è per lui una ossessione

Mentre l’occidente vara sanzioni lacrime e sangue contro la Russia per la vile invasione di uno stato sovrano, a dispetto delle più elementari regole del diritto internazionale, nel nostro Paese dobbiamo assistere ad un segretario di una formazione politica che sostiene il governo che si autoinveste di un ruolo diplomatico, senza prima averlo condiviso con chi è a capo di quel governo di cui fa parte. Per la serie la legge Basaglia ha scritto una pagina memorabile nei diritti degli individui ma ha lasciato qualche problematica da risolvere.

La concordia dopo quello che sta succedendo mi sembra un miraggio, un’utopia. Quanto alla pace, intesa anche solo in senso “minimale” di cessate il fuoco, finora non è stata ottenuta nemmeno durante le trattative che a più riprese sono state fatte fra russi e ucraini, e quello mi sembra sia sempre stato fin dall’antichità uno spazio “sacro” di sospensione delle attività belliche. Credo che i russi non vogliano la pace, ma la resa incondizionata, l’accettazione senza eccezioni di ogni loro richiesta, e gli ucraini a questo tipo di “pace” non ci stanno

