È sempre il solito metodo, quello che usava nei suoi monologhi televisivi improvvisando quell’aria da profeta (che gli veniva così bene!): ieri per far ridere, oggi per lanciare messaggi di verità universale. Funziona così: si prendono le cose bizzarre di cui è infarcita la vita, quelle senza le quali sarebbe proprio una noia, le cose che ci fanno ridere ed anche incazzarci, cose che non sono il massimo, ma con le quali la vita degli esseri umani va avanti da secoli (perché lo stare insieme non è facile!); le si gonfiano, le si fanno diventare aberranti, magari roteando gli occhi e descrivendole con parole infocate, e alla fine le si propongono come verità rivelate, e il gioco è fatto. Da vero messia!

Beppe Grillo: “Non esiste l’emergenza pane. È solo speculazione sul cibo” “La guerra in Ucraina – spiega sui social il garante del Movimento 5 Stelle – è spesso citata dai media per spiegare la crisi alimentare e il generale aumento dei prezzi del grano. Ma è la finanza ad usare il cibo come arma”

“Non esiste una ‘emergenza pane’, esiste una vera e propria speculazione sul cibo, che andrebbe proibita per legge”. Lo scrive sui social Beppe Grillo, condividendo l’ultimo post del suo Blog dal titolo “La fame quotata in borsa”. “La guerra in Ucraina – spiega il garante del Movimento 5 Stelle – è spesso citata dai media per spiegare la crisi alimentare e il generale aumento dei prezzi del grano. Ma è la finanza ad usare il cibo come arma distruggendo deliberatamente il sistema alimentare, poiché è la speculazione finanziaria a giocare un ruolo primario”. Il garante del M5s afferma che si parla tanto di carenza di materia prima, “ma il grano che si sta vendendo è stato raccolto l’anno scorso, non quest’anno”. Secondo Grillo la produzione e l’offerta da parte di Ucraina e Russia non si fermano dall’oggi al domani, le scorte non si esauriscono dall’oggi al domani, ma i prezzi sui mercati dei futures sono subito balzati alle stelle. “Il grano non è solo un bene alimentare di prima necessità, ma anche una commodity, ovvero un prodotto che costituisce oggetto di scambio internazionale”, prosegue Grillo.

Insomma, quando si parla del prezzo del grano in aumento, secondo Grillo, si sta parlando dei futures alla Borsa di Chicago. “I futures sulle commodities agricole – ricorda il fondatore del M5S – nacquero alla borsa merci di Chicago nel 1865, con funzione assicurativa e stabilizzatrice del prezzo del bene, ma oggi la loro funzione originaria è completamente andata perduta. Sono soltanto uno strumento finanziario per scommettere un guadagno futuro. Sono prodotti finanziari, scambiati come se fossero azioni, comprati e venduti a loro volta sul mercato secondario”.

L’agricoltura sta diventando così finanza speculativa, aggiunge il garante M5s. “Il settore alimentare è diventato strettamente legato al settore finanziario e i prezzi sono ora determinati principalmente dalla speculazione. Ciò significa che i prezzi di oggi dipendono dal commercio di domani. I raccolti di domani e anche le stagioni future vengono scambiati oggi sui mercati mondiali. Poiché tutti si aspettano che la situazione sul mercato mondiale peggiori, i prezzi attualmente sono elevati. È il motivo per cui, durante la crisi da coronavirus, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati, quando il cibo era tutt’altro che carente”, rimarca ancora Grillo. Il garante M5s riporta anche i dati di un recente rapporto Oxfam, secondo cui i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 30% tra marzo 2021 e marzo 2022. “E allo stesso tempo, gli ultra ricchi che possiedono multinazionali alimentari hanno visto le loro fortune aumentare vertiginosamente – commenta – La famiglia che possiede il gigante del grano statunitense Cargill ha aggiunto 20 milioni di dollari alle casse della famiglia, ogni giorno. I silos sono pieni di grano dell’anno scorso, si aspetta che il prezzo salga e si vende. L’aumento dei prezzi alimentari mondiali è stato innescato da investitori che acquistano scorte di prodotti agricoli, li detengono per alcune settimane o mesi, non riforniscono il mercato e li vendono quando vedono una maggiore opportunità di profitto con prezzi in rialzo”. Il comico genovese si chiede infine: “Cosa è questo? Se non un becero oltraggio alle spalle della gente?”.

