Questi cento giorni rischiano di essere soltanto l’inizio

Prima del 24 febbraio 2022, la guerra in Europa sembrava un incubo lontano. Da ormai 100 giorni tutto è cambiato.

E benché sia combattuto nell’era high-tech, questo conflitto si presenta in tutto e per tutto come uno scenario da Ventesimo secolo. Somiglia, in particolare, alla prima guerra mondiale, iniziata come un blitz e trasformatasi in una guerra di posizione. E se la soluzione sembra ancora molto lontana, sotto il profilo umanitario non solo il disastro è in atto sin dai primi momenti, ma a pagarne, come sempre, sono i più fragili. La popolazione civile coinvolta raggiunge il numero inquietante di 14 milioni, di cui 6,7 milioni sono le persone fuggite dal proprio Paese. Si stima, poi, che 8 milioni siano gli sfollati interni.

Eccolo, nero su bianco, il dramma umanitario di questi 100 giorni.

L’accesso al carburante sta diventando un grave problema in Ucraina e non ci sono più treni di evacuazione gratuiti in servizio. Il conflitto ha un forte impatto sulla capacità delle persone di ricevere assistenza sanitaria. Sono stati almeno 200 gli attacchi a strutture sanitarie, personale e magazzini di medicinali, con il risultato che le persone con patologie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, Hiv e tubercolosi hanno una grossissima difficoltà di accesso alle cure. Anche la mancanza di reddito e l’interruzione dei servizi finanziari hanno generato un impoverimento generale. I bisogni alimentari stanno crescendo a dismisura. Si stima che almeno il 20% dei raccolti invernali del Paese, compreso il grano, non possano essere ulteriormente piantati o raccolti. Tutto questo incide sull’approvvigionamento alimentare globale.

Da 100 giorni la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) ha fornito complessivamente più di 2,3 milioni di chilogrammi di aiuti e più di 93.000 volontari della Croce Rossa stanno rispondendo ai bisogni delle persone colpite dalla crisi.

Abbiamo erogato, al momento, più di 4,9 milioni di dollari ad oltre 61.000 persone. E siamo presenti con circa 300 presidi che forniscono servizi di aiuto e soccorso. Più di 220.000 persone sono state, poi, raggiunte dai servizi di supporto psicosociale della Croce Rossa e a più di 46.000 persone sono state insegnate manovre e tecniche di primo soccorso.

Abbiamo assistito ad una solidarietà globale, immediata e enorme. Ma, posto che il conflitto cessi, le conseguenze si faranno sentire per anni e anni. Ecco perché dobbiamo trasformare il dramma nell’occasione per una rilettura delle politiche globali e dell’accoglienza dei rifugiati – non solo dall’Ucraina – e per far applicare la protezione umanitaria in qualsiasi circostanza.

Abbiamo visto cosa siamo in grado di fare quando i paesi sono allineati nel fornire risposte ad una crisi umanitaria: ora dobbiamo impegnarci a fare la stessa cosa in qualunque crisi o conflitto. Solo così questi 100 giorni avranno un senso.

