Tutti attaccano Renzi e lui : “Col mio misero 2% ha mandato a casa Conte e bloccato Salvini” LA VOSTRA E PAURA E TANTA INCOMPETENZA.

Renzi, ‘lascerei a competenti e bravi compito di risolvere i problemi, non a Salvini’

“In un momento di guerra lascerei a quelli competenti e bravi il compito di risolvere i problemi. Salvini non fa parte della categoria”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.

“Questo e’ un diversivo. La storia di Salvini non interessa a nessuno, se non agli addetti ai lavori. Di fronte alla complessità dei problemi che abbiamo di fronte, parlare di Salvini vuol dire essere lo sciocco che guarda il dito anziché alla luna. Salvini può andare dove vuole, il problema è se torna”, ha aggiunto Renzi.

La replica di Salvini: “Se chiude Priolo operai a pranzo da Renzi, Letta o Di Maio?”

“Parliamo di cose concrete: i 3500 operai che lavorano alla raffineria di Priolo in provincia di Siracusa” se l’impianto chiude “vanno a mangiare a casa di Renzi, di Letta o Di Maio?”. E’ la provocazione lanciata da Matteo nel corso di un’iniziativa elettorale a Padova, parlando del rischio che con l’embargo del petrolio russo il petrolchimico siciliano che fa parte del gruppo russo Lukoil possa cessare la produzione.

“Io vengo da 4-5 giorni che da sinistra me ne han dette di tutti i colori perché io ho cercato di lavorare per la pace. Quando io facevo il liceo classico a Milano, un giorno sì e un giorno no, c’erano uno sciopero, un picchetto o un’autogestione perché quelli di sinistra che li organizzavano, volevano la pace. Ora nel 2022, chi come me che lavora per la pace, viene attaccato dalla sinistra, mentre quelli del Pd parlano solo di armi e di guerra. Ecco come è cambiato il mondo”, ha detto Salvini.

Renzi: “Governo arriva a scadenza o parlamentari M5s devono chiedere il Rdc”

“Sì”, il governo arriva a scadenza perché “ci sono parlamentari del M5s che prima di andare a votare si tagliano un piede, se no devono chiedere loro il Reddito di cittadinanza”. Così Matteo Renzi a ‘SkyTg24’ scaglia frecce al veleno contro i colleghi di governo del Movimento 5 Stelle.

E non risparmia bordate nemmeno al leader pentastellato. “Abbiamo detto parliamo di cose serie, che c’entra Conte?”, replica a una domanda sull’ex premier. “Giuseppe Conte è lo smemorato di Collegno: è l’uomo che a inizio legislatura ha firmato con Salvini i decreti di Salvini sull’immigrazione, che andava all’Onu a dire che era sovranista, alla scuola della Lega a dire che era populista, ha visto la malaparata e si è buttato a sinistra. Dovete chiede serietà alle persone”, afferma il leader di Iv.

‘Promosso’ invece per Renzi il ministro degli Esteri. “Di Maio di oggi è uno diverso, ha fatto come al Cepu: 3 anni in uno alla Farnesina”. MA Conte (M5s) non ci arriva alle elezioni politiche.

POI Renzi denuncia, ancora minacce di morte sul web

“Da quando ho parlato di reddito di cittadinanza hanno ricominciato con auguri e minacce di morte. Però, che diamine: il congiuntivo! Altrimenti si capisce subito di che partito siete! Si dice: spero che tu muoia. Anzi: sarebbe meglio non dirlo. Ma alla civiltà non siete abituati”. Matteo Renzi ha denunciato sui suoi profili social di essere tornato nel mirino degli ‘hater’. Il leader di Italia viva, su Instagram, Twitter e Facebook, ha rilanciato un post a lui indirizzato in cui si legge: “Spero con tutto il cuore che tu muori!’.

Non è la prima volta che Renzi denuncia una campagna di odio via social nei suoi confronti. Circa un anno fa, nel pieno della discussione e delle polemiche sul Ddl Zan, il leader di Iv aveva annunciato: “Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l’odio, mandano messaggi d’odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza”.

Sempre a proposito del Ddl Zan, in una diretta sociale Renzi aveva poi spiegato: “Siamo oggetto di una campagna mediatica e social vergognosa, vogliono fare le manifestazioni sotto le sedi di Italia viva” e “io sto ricevendo minacce di morte”.

Tutti attaccano Renzi e lui : “Col mio misero 2% ha mandato a casa Conte e bloccato Salvini” LA VOSTRA E PAURA E TANTA INCOMPETENZA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo