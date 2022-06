CHE STRANI PERIODI. OLTRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO CE’ PURE IL CAMBIAMENTI DI OPPINIONI DI CERTA POLITICA.

Dopo un giorno dalla trasmissione” In onda”, nel suo editoriale Concita De Gregorio rompe il muro d’omertà e di appartenenza alla categoria e di questo bisogna dargliene atto. Non parliamo proprio di un mea culpa , non parliamo ancora di un’inversione di tendenza. Parliamo però di un sobbalzo che deve avere avuto lei e che ha regalato a noi. In sintesi dice: nella mia lunga militanza di giornalista politica non mi era mai capitato di leggere un libro di un qualche personaggio politico che rivestisse un benché minimo interesse. Tutti molto soft, molto prudenti, molto attenti a non incorrere in strascichi polemici se non addirittura in querele. Così sono capaci tutti, aggiungo io! Cosa si è chiesta Concita De Gregorio meditandoci sopra dopo alcune ore? Ma se questo tizio, facendo nomi, cognomi, luoghi, date, avesse ragione? Perché un libro così non si era mai visto! Una pacchia per il lettore comune ma una coltellata per gli interessati messi k.o Anche perché di solito la coltellata è alle spalle, e quindi subdola e indegna. Qui la coltellata è diretta e a viso aperto. In politica un’assoluta novità. Assoluta novità perché anche nei politici del passato e che col tempo abbiamo rivalutato sentivamo un’insopportabile ambiguità ed ipocrisia. Ma quale sarà il giudizio su Renzi fra decenni? Io credo che sarà qualcosa che per ora nemmeno riusciamo ad immaginare. Credo cioè che sarà una valutazione ottima perché ha rotto schemi e convenzioni per restituirci una politica tesa ad aggiustare quello che non funziona costi quello che costi, senza alcun ritorno elettorale: si fa solo quello che risulta utile per il bene del Paese. Se Concita ha avuto un sobbalzo ci ripaga dello strazio di anni e anni di nostri contorcimenti sul divano. E poi un grande merito a lei e al simpatico Parenzo : non abbiamo sentito finalmente ” lei aveva promesso che avrebbe lasciato la politica. Come mai non l’ha fatto? ” , frase che non si può sentire per quanto è maleducata oltre che puerile. Perché se Renzi è irrilevante, allora è inutile preoccuparsene. Se invece è utile, allora è da mascalzoni cercare di tenerlo fuori per dare spazio agli inutili mascalzoni. Insomma un corto circuito di logica dal quale la coppia Parenzo/ De Gregorio a fine puntata guardandosi negli occhi ha deciso di prendere le distanze. Bene bene

CHE STRANI PERIODI. OLTRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO CE’ PURE IL CAMBIAMENTI DI OPPINIONI DI CERTA POLITICA. ultima modifica: da

