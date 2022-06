Esatto, grande Renzi, che poi quando li chiamano per un lavoro nemmeno ci vanno e non cambia nulla!!sindacati collusi con malcostume. CHI ancora non lo capisce continua a darsi la zappa sui piedi e ride ! poveri sciacalli ruffiani lecca culo dei loro politici, che con il RDC +LAVORO IN NERO! Vivono alle spalle di chi lavora onestamente, e paga le tasse. Questo e il mondo di grullandia! Ok e quasi finita la cuccagna,ma un briciolo di vergogna, la tenete? sicuramente no siete cosi sciacalli che non vi accorgete nemmeno quanto siete poverelli coscientemente e di intelletto.

Matteo, dici bene. Il Rdc è servito ai grillini per far voti, non per aiutare persone in seria difficoltà economica come accadeva con il REI. Infatti l’hanno indebitamente percepito migliaia di persone senza averne diritto. Dunque, è evidente che hanno inteso sostituirlo al REI per ottenere consensi elettorali. Lo squallore e miserevolezza politica

ESATTO !CHI ancora non lo capisce continua a darsi la zappa sui piedi e ride !ai sema!! ultima modifica: da

