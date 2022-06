“Italiani evasori?”. La stoccata della Meloni gela l’Agenzia delle entrate

“Italiani evasori?”. La stoccata della Meloni facendo (COME DI SUA CONSEITUDINE) la gnorri e cerca di gela l’Agenzia delle entrate. Giorgia Meloni si è scagliata contro il direttore dell’Agenzia delle entrate, che ha stimato in 19milioni gli evasori italiani, la metà di tutti i lavoratori

Gli Italiani evasori? Ma che’ stiamo a’ scherza’ Giorgia’? OK ECCO SVELATO L’ARCANO DEL PERCHE I SONDAGGI LA DANNO IN TESTA.POVERA ITALIA,BRUTTI TRMPI CI SI PROSPETTA.

LA MELONI FA LA GNORRI: Comunque Meloni come nel caso di tassisti e balneari difende le lobby invece di aiutare pensionati e lavoratori dipendenti che da soli pagano per tutti… A chi si trova nella categoria e pensa di votare FdI dico di pensarci bene perché alla fine chi si approfitta é sempre qualcun altro. Per non parlare di notai avvocati ed affini. Si Meloni! Anche i notai fanno pagare una parte tracciabile e una in nero , ma qualcuno dica alla Meloni di scendere dal pero. Lo sappiamo che per le destre proteggere gli evasori è il loro credo. Cara MELINI. Se avesse voglia di fare un giretto in certe aree geografiche ne trova ad ogni angolo, molto probabilmente, invece, preferisce stare in poltrona a vessare i già vessati. Negli USA chi evade le tasse va in galera, ma ovviamente in Italia non si può fare, perché “il pesce è marcio dalla testa”.

19 milioni di evasori sembra una cifra assurda, ma se ci si pensate un attimo potrebbe essere reale e forse al ribasso. Tra questi si possono annoverare anche tutti coloro che fanno pulizie, badano ad anziani e bambini, chi da ripetizioni, chi fa qualche lavoretto all’amico, i percettori del RDC che lavorano in nero, i dipendenti che fanno straordinari fuori busta, chi lavora da artigiani e commercianti e hanno delle integrazioni al reddito, la lista è lunga e mi dispiace per la Meloni, sono tutti indifendibili. Non si può votare ed eleggere chi difende i disonesti. Trovasse il modo di far emergere queste categorie, in alcuni paesi ci sono riusciti. In Italia è difficile perché la lobby degli evasori fiscali è molto potente.

Ci sono 4 tipi di evasione: la 1a per sopravvivere, una porcheria tassare al 23-25% chi a mala pena arriva a 10-20.000€/anno con tanto di mazzo, gente che arrancano. La 2a quelli che incassano da 100 a 300.000 lavorando con il soggetto cittadino: francamente la detesto, ma rappresenta una quota non di milioni di soggetti. La terza è la più taciuta (tanti voti arrivano da li), l’evasione di una buona fetta di statali, che ufficialmente non hanno la possibilità di evadere, ma se un 30% (stima bassa) timbra e scappa, un 20% è il furbo cronico delle assenze “legittime”, abbiamo comunque sottrazione di danaro allo Stato (poi per tutta la vita con la pensione immeritata) ma non è “evasione” !.

Infine quella più interessante, dei grandi capitali, banche, industrie etc che bastano loro per fare il 50% del resto dei suindicati evasori.

Ma la Meloni, evidentemente, vive in un altro mondo, forse non saranno 19 milioni o forse molto di più, ma nel nostro paese, complice anche un’incidenza IVA del 22% sulla quasi totalità di beni e servizi, chi ne ha la possibilità evade alla grande. La complicità tra cliente e fornitore è perfetta, chi, con l’aria che tira, su 2000 euro di fattura corre a pagarne altri 440 di IVA? Se non lo ha ancora capito dopo decenni di politica per lei è sicuramente un bel problema.

