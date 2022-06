Solo proclami e tante parole, per i BOCCALONI e fatti zero. Dici bene Matteo sono così attaccati alla poltrona . Quando gli capita un’altra opportunità così.

Solo proclami e tante parole, per i BOCCALONI e fatti zero. Dici bene Matteo sono così attaccati alla poltrona . Conte è un poltronaro solo questo vuole .Il potere logora chi non ce l’ha. Cosi diceva Andreotti. Se Di Maio tenta di levargli la poltrona da sotto questo gli dichiara la terza guerra mondiale a costo di farlo ritornare al San Paolo attuale Diego Maradona Stadium . Questa e la vita a BABILONIAGRULLINA. L’INCOMPETENZA PIU IGNORANZA COSA VI FA RARE. PORELLI COME SON CONCIATI. ANDATE A LAVORARE LA PACCHIA E FINITA.E VI AVVERTO CHE, ‘Italia è una Repubblica fondata sul lavoro non sul r.d.c. Voi che sventolare tanto la Costituzione. C è bisogno di lavoro ( per chi può) non di essere mantenuto dello Stato . Lavoro Lavoro Lavoro tutte le scuse sono buone per l ozio.

SUCCEDE! Quando si è ignorantiiii e incompetenti, per CONTE meglio fare l’avvocato ma attenzione docente…… altrimenti sarebbero cause tutte perse…ok anche per l’ alunno, allievo frequentatore delle sue lezioni, non deve essere tanto sodisfacente anzi demoralizzante, ascoltare e non imparare niente da un incompetente parolaio avocato di questo stampo. AUGURI RAGAZZI.

Mamma mia, soli il ricordo lontano dei suoi dpcm che disgusto. Chissà come soffre a non contare più nulla. Tornatene a casa

Quando gli capita un’altra opportunità così. Solo chiacchiere. Conte chiacchiera a vuoto, al massimo parla a e di se stesso, dei suoi desiderata. I Parlamentari grillini non molleranno mai la poltrona se non alla scadenza naturale della legislatura compreso i quattro gatti che ancora gli sono fedeli.

