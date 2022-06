Ma come fa Conte a potersi paragonare a Draghi,? Forse lui non riesce neanche a capire l’importanza di Draghi e ringraziamo il Signore e chi ce l’ha messo. Tanta superficialità in un politico, è una vergogna! Servono idee chiare e progetti concreti….Ma ci vuol poco a capire che lui un politico non è e non lo sarà mai!! A forza di girare la testa da una parte e dall’altra alla fine gli si sviterà dal collo e cadrà a terra e così potremo certificare definitivamente che è vuota.! Parlare di Conte, il nulla cosmico, è tempo perso, nn sa nemmeno lui che sta facendo e dove si trova. Renzi sei il migliore Conte sei nessuno. Come già detto è il politico più capace, preparato, non teme nessuno quando parla di Conte l’uomo che viene dal nulla è la pura verità.

Renzi, ha ragione, ma direi che CONTE cambia ( non posso dire opinioni, perché non è capace di averne), non ogni ora o ogni minuto, come generosamente dice Renzi, ma ad ogni sospiro. Il meschinello, che ritiene di essere stato ingiustamente defenestrato, trova insopportabile che un altro sieda sullo scranno che tuttora ritiene suo. Dimentica le sue nefandezze, il tipo. Dimentica cosa ha potuto fare assieme al suo amico Casalino. Lui dimentica, noi NO! Quindi che la pianti con tutte le sue fake news buone solo per i suoi accoliti e per gli allocchi che ancora abboccano alle sue menzogne. Il re è nudo, signor conte (volutamente minuscolo), uomo per tutte le stagioni. Solo gli stolti possono credere alle sue insopportabili panzane!!! La smetta, un pò di dignità le farebbe bene, purtroppo temo che non sappia cosa sia la dignità!!!

Volano coltelli fra Renzi e Conte, ancora risentito per aver dovuto lasciare il suo incarico di PdC a Draghi! È una ferita che non si rimargina facilmente..

Brucia ancora …”Renzi è stato sostenuto dal centrodestra anche per la faccenda Open in Parlamento”.

Renzi non accetta lezioni su cosa è di destra e cosa di sinistra!!

Lo paragona allo smemorato di Collegno … l’uomo senza memoria finito in manicomio fra il 1927 ed il 31 di cui tutto il mondo conosce la triste storia! Per l’ONU dichiara di essere sovranista ! Da PdC con la Lega, firma con Salvini i decreti sicurezza e si allea col PD per la poltrona . A scuola della Lega è populista! Tiene sotto mira Draghi ma all’ occorrenza sta con lui.

Diciamo che le sue giravolte sono note a tutti!

