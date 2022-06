“Questa guerra non è iniziata con le bombe , ma con la propaganda e la corruzione”

UK in accordo con USA TRAMPIANA e RU PUTINIANA ha realizzato la Brexit per indebolire l’Europa l’America osteggia una Europa unita e un autonomo esercito europeo. Il resto è propaganda. In Italia hanno lavorato tanto di propaganda; il socio di Hitler, Putin, ha il maggior numero di collaborazionisti tra gli svalvolati italiani che hanno dato il culo a PUTIN per qualche milione di euro. Poveri noi imbecilli che ci sfacciavamo comprare dalla Russia con grandi investimenti industriali e immobiliari, importando dall’Italia tonnellate di prodotti agricoli e prodotti di lusso. OK. Gli unici che vengono da noi e spendono carrette di euro. Ma cari svalvolati ITALICI? A quale costo! la nostra liberta! la nostra democrazia! MA ANDATE A CAGARE SCIACALLI DEL POPOLO LIBERO.

MA CHE NAZIONE (ITALIA) SIAMO. I media in Italia sono corrotti, i magistrati sono corrotti, le persone dello spettacolo sono leccac@uli, solo le previsioni del tempo sono da seguire.

È una saggia considerazione quella di RULA jebreal. . La dimostrazione la danno tutti i fanatici italiani che si sono fatti infinocchiare da un assassino guerrafondaio che sta compiendo un vero genocidio prendendo di mira i civili inermi solo per il gusto di sterminare, stuprare, torturare. Ma per questi è tutto falso, confortati dalle sciocchezze dei vari Orsini, Travaglio, Borgonovo ( invitati per far caciara) e dai russi ospitati per fare solo Propaganda. Tre mesi di notizie fake su Biden, Nato e Zelensky con continui dati fasulli sul Donbas, sui nazisti in Ucraina, sulle guerre USA presi da YouTube dove la verità viene spacciata come una droga tagliata male.

