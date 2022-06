Reddito cittadinanza, Renzi ancora all’attacco.

“Vivere con 700 euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c’è chi, grazie al reddito di cittadinanza, prende 5-600 euro al mese senza fare niente. Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto a Isoradio.

“Oggi chi vuole tentare di fare un lavoro sulla base di quello che ha studiato, le occasioni le trova. Il problema è che è pagato troppo poco. Un ragazzo che è laureato in ingegneria, al primo stipendio prende molto meno dei suoi colleghi che vivono in altri Paesi europei, Questo è il punto. Basta sussidi, perché sono soldi che vengono sottratti ai pensionati e ai giovani laureati”, ha concluso Renzi.

OK: Una legge di aiuto alle famiglie con disoccupati è necessaria. Il reddito di cittadinanza copre il vuoto costituzionale che esiste, ma servono regole e controlli più precisi più severi, serve fare una scrematura di tutte le richieste per il RDC, come e impostato tuttora e una chiavica, e una presa per il culo per chi lavora e paga le tasse . Poi vi è bisogno d’integrazione per aiutare il disoccupato a trovare lavoro dopo un’adeguata formazione del lavoro richiesto dalle aziende.

Siamo in Europa e si rispettano le Leggi europee. Il RDC esiste da 30 anni in tutti i paesi industrializzati. CERTO NON COME E STATO IMPOSTATO IN ITALIA,SENZA CONTROLLI E REGOLE. La povertà non è un vanto, le persone vorrebbero lavorare e avere dignità sociale. La politica nel passato non solo non ha creato opportunità nel Sud ma è colpevole di essere i cannibali degli ultimi promettendo il RDC in cambio del loro voto. Si vergognino i signorini del M5S . Diano una percentuale dei loro lauti compensi ai bisognosi perché voi siete diventati ricchi con la politica del CLIK che diversi italiani hanno aderito dandovi il voto e che noi popolo vi paghiamo lo stipendio. NON MERITATO E QUESTO E SCIACALAGGIO. VOI siete un CANCRO DI STATO.

Reddito cittadinanza, Renzi ancora all’attacco ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo