RENZI: SERVONO 200 EURO FISSI IN PIU IN BUSTA PAGA E PENSIONI.

“L’unica volta in cui è stato fatto il taglio del cuneo fiscale è nel 2014 con il mio governo, il problema è che per rifarlo adesso tutti i partiti devono smetterla di parlare di cose che non servono.

Che #Salvini vada a Mosca o #Conte faccia la guerra a Draghi non serve a pagare le

bollette.

La differenza di quanto pagato dalle imprese ma che non va ai lavoratori va tagliato, invece di mettere i soldi in misure che non servono, come i bonus per le zanzariere e il

Reddito di cittadinanza.

Servono 200 euro in busta paga e non una tantum ma sempre.” “Bisogna aumentare i salari e farla finita con i sussidi.

L’aumento dell’inflazione è drammatico. Ma è con il lavoro che ci si salva, non con il Reddito di cittadinanza.

La prima cosa che ho fatto, nel mio governo, è stato l’aumento degli 80 euro e la decontribuzione con il Jobs act.

Basta sussidi, quei soldi devono servire ad aumentare gli stipendi della classe media. Noi lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo.” Matteo Renzi

Caro amico Renzi e il momento di svegliare il governo che anzi dei i bonus e ora tarda di dare aumento di 200euro al mese a tutti lavoratori e pensionati ? perché gli aumenti di spesa quotidiana e per tutti uguale . E indispensabile spingere per svolgere questo programma grazie.

Lo so caro Matteo che non siamo così fortunati, tanto da poter contare su altri leader di Partito che abbiano idee e facciano politica, buona politica, a servizio della collettività come stai facendo te. Purtroppo quasi tutti impiegano il loro tempo a rincorrere like e tenere in ordine il proprio orticello. A proposito di ORTICELLO. Vi racconto un fatto accaduto ad un mio grande onesto amici! Mi riferisce l’amico. Fer (sono io) venerdì scorso dopo un mese di lavoro e aver preso lo stipendio mia moglie ed io abbiamo fatto un po’ di spesa in fila alla cassa prima di noi una decina di persone che conosco e che non stanno affatto male, tra i 10 in fila prima di noi tutti hanno pagato con la carta gialla … mi sono vergognato a non averla e sono 14 anni che non lavoro per assistere mia figlia che sta male tutti possessori di reddito e nessun disoccupato lavorano in nero come ditte artigiane con operai in nero che non possono assumere poiché non vogliono perdere il reddito di cittadinanza…VERGOGNOSOOOOOOO. SI AMICI VERAMENTE ERGOGNOSO.ANCHE E NON SOLO QUESTA E L’ITALIA CHE VOGLIAMO CAMBIARE,CON TE MATTEO RENZI

