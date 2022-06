Avanti con il #sindacoditalia ! Ottimo sempre un passo avanti Possiamo anche non chiamarlo “Sindaco d’Italia”, ma serve un rapporto diretto tra : SCELTA dell’elettore e LEGITTIMAZIONE a governare il Paese per 5 anni. Proprio quello che oggi non c’è !

A chi e contrario dico semplicemente! sai perché sei contrario? ti faccio in piccolo esempio Italiano attuale! tre governi in tre anni!! L’in governabilità, solitamente, è utile agli imbroglioni, agli amanti della illegalità: che ci sguazzano vuoi o fai parte di questi marraiuoli….Per i tanti meglio un sistema di ingovernabilità, così i populisti possono sventolare le bandierine ideologiche e non fare mai niente di concreto per cambiare questo paese.

COME MANTENERE LA LEGGE ELETTORALE ATTUALE ANCHE SE CI STAVA PORTANDO AL INGOVERNABILTA SE NON CI METEVA UNA PEZZA IL LEADER DI IV RENZI, per gli smemorati faccio notare che “Noi veniamo da anni molto complicati, i governi populisti e sovranisti #Conte 1 e Conte 2 hanno fallito a nostro giudizio prima e durante la pandemia. Alla fine di quelle due esperienze abbiamo messo alla guida del Paese Mario #Draghi, noi abbiamo un giudizio estremamente positivo del lavoro che Draghi sta facendo.

Ci aspettano mesi complicati da fronteggiare e noi crediamo che si debbano fronteggiare con un governo come quello guidato da Draghi.

Il problema è che Lega e #M5S avvicinandosi le elezioni cercano di fare cose che portino consenso a loro.

Non vorrei che ci trovassimo un centrosinistra in mano a Giuseppe Conte, dall’altra una destra in mano a quelli che vogliono andare in Russia a parlare con Putin.

Vorremmo primo una nuova legge elettorale (si quella del SINDACO) .Secondo che si creasse un’area politica con tutte quelle forze di buona volontà che faccia in modo che non si torni indietro e che abbia Draghi alla guida o comunque una personalità all’altezza di Draghi.” NON FACCIO NOMI MA SI CAPISCE A CHI MI RIFERISCO.AL UNICO POLITICO OLTRE DRAGHI CHE ESISTE IN ITALIA. MATTEO RENZI.

