“I miei avversari dicono che è sbagliato ricordare il passato. Ma perché lo fanno? SONO INVIDIOSI RODONO DALL’IRA AVANTI SEMPRE CON RENZI SENZA MOLLARE MAI MAI MAI

“I miei avversari dicono che è sbagliato ricordare il passato. Ma perché lo fanno? Perché loro si vergognano del loro passato e, dunque, vogliono impedire a me di parlarne. Guardate il video dei Cinque Stelle contro Teresa Bellanova sul #TAP .

Oppure leggete l’articolo che dimostra come, in nome della revoca, abbiano regalato soldi ai Benetton, altro che giustizia! E, ancora, pensate a come possa la CGIL dire “Alziamo i salari contro le rendite”, senza riconoscere che l’unico governo che ha fatto questa manovra è stato il mio governo nel 2014 (80€, decontribuzione, rendite al 26%), pur essendo il Governo più contestato dalla CGIL. E che dire degli insegnanti che scioperano per la Carta del Docente e per il potenziamento di due misure introdotte dalla Buona Scuola e violentemente contestate allora da larga parte del sindacato?

Io lo capisco perché non vogliono parlarci del passato: perché noi avevamo ragione e loro avevano torto. Suona arrogante, lo so.

Ma quando pensate che noi siamo arroganti, riguardate in loop il video della Lezzi, che dice che non servono gli impianti per il gas, in Europa ce ne sono già troppi. E chiedetevi se preferite gli arroganti capaci o gli arroganti incapaci.” Matteo Renzi .

Matteo Renzi fa bene a ricordare quello che ha fatto o ha previsto… Gli altri non hanno fatto e molto peggio ancora, e non hanno previsto… La differenza tra chi fa politica e chi non sa cosa sia, è tutta qui. Io preferisco i capaci intelligenti…antipatici o no il paese va messo in mano ai capaci…come farlo capire agli italiani ???è questo il dilemma Amletico.

Capaci sicuramente, chissenefrega della simpatia che poi non ne conosco uno antipatico di Italia Viva!! Il fatto è che tanti altri ad iniziare dai GRILLINI sono antipatici e incapaci!! Non facevano altro che urlare, Beppe Grillo non li lasciava andare in TV perché non sapevano parlare correttamente l’Italiano, non conoscevano storia, geografia, economia per non parlare della Costituzione e delle leggi!!!! Ma quel che hanno di più, in abbondanza, è l’arroganza, credere di essere al di sopra a tutti. Perciò valutando. Oggettivamente i fatti elencati ha ragione Renzi! Meglio un arrogante che alla prova dei fatti dimostra di avere visto giusto… Dimenticare il passato vuol dire cancellare una parte delle nostra vita e ci aiuta a correggere gli errori commessi. Mai dobbiamo cancellarlo .

Gli italiani oppositori del cambiamento sono come quel marito che per fare dispetto alla moglie si taglia il p……ITALIANI: Ma quanto vi fa comodo e sappiamo a chi, si chi ha memoria corta, però noi ricordiamo abbastanza e ci permettiamo rinfrescarvela. Renzi ha pienamente RAGIONE e fa bene a fare rivendicazioni, vogliono insabbiare tutto perché come sapete benissimo avete la coscienza sporca. Non volete lasciare la poltrona.

E voi popolo! Chi si gira dall’altra parte oppure è contrario a prescindere fa solo male a sé stesso ed al futuro dei propri figli. Oggi non riconoscere che Matteo è l’unico politico che ha le idee chiare di dove si vuole andare, o è falso o ipocrita.

"I miei avversari dicono che è sbagliato ricordare il passato. Ma perché lo fanno? SONO INVIDIOSI RODONO DALL'IRA AVANTI SEMPRE CON RENZI SENZA MOLLARE MAI MAI MAI

