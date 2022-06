Il beneficiario rancoroso.

Concita De Gregorio : Ho letto il libro di Matteo Renzi e sono rimasta colpita, da frequentatrice di lungo corso della politica italiana, soprattutto dal modo esplicito con cui indica le persone di cui parla. Un’assenza assoluta di prudenza – caratteristica fondamentale dell’agire politico – che mi ha fatto tornare in mente lo striscione della gloriosa stagione del Teatro Valle Occupato: “Com’è triste la prudenza”, diceva. E’ triste. E’ triste che di quel teatro non si parli più, sembrava ed era una grande battaglia di cultura e democrazia, ma costa troppo, si vede, scoperchiare certi tombini sigillati – indicare le antiche responsabilità e assumersene di nuove.

Certamente quella di Renzi è una veemente autodifesa, è la sua versione dei fatti: tuttavia, ripeto, ho letto nei decenni decine di libri di leader politici. Salvo rare eccezioni, non dicono niente. Qui invece qualcosa si dice: di Marco Minniti, di Michele Emiliano, di certi magistrati ovviamente, di Matteo Salvini, di Massimo D’Alema. Sarebbe interessante mettere a confronto i protagonisti di questa storia, che poi è la storia recente del Paese. I Servizi segreti fanno da padroni, certo, e perché non andare a vedere cosa succede da quelle parti.

Mi è venuta incontro a un certo punto una massima di Andreotti: “La sindrome del beneficiario rancoroso”. Andreotti è stato un demone, nella politica italiana, ma non gli si può negare abilità nel destreggiarsi nella realtà. E’ una sindrome diffusa: fai del bene, dai – amore, per esempio: mica solo potere – e diventi colpevole di aver dato. Devi essere cancellato, eliminato. “Può esserti riconoscente solo chi avrebbe raggiunto la sua meta anche senza di te”, mi disse una volta un filosofo. Ci penso tanto.

Concita mi aveva sorpreso la sera scorsa in trasmissione con Parenzo che consentiva a Renzi di completare ogni riflessione, ogni argomentazione. La prima giornalista che fa parlare e non manca di obbiettività. Comunque la pensi ,onore e rispetto lo merita tutto. Professionale veramente brava. E mi sorprende ancora di più questa recensione sul libro ma soprattutto il giudizio sull’autore dal nome MATTEO RENZI.

CONCITA! Hai riconquistato tutta la mia stima…,non posso credere che un giornalista va contro il sistema….e porta avanti una sua convinzione ..!!!Sono emozionato…,sicuramente non se ne pentirà ..,ne guadagnerà in stima e rispetto ..da parte di persone giuste ed equilibrate…!!!!! Grazie Concita per la tua onestà intellettuale, merce rara di questi tempi nel tuo mestiere.” Renzi un esempio di coraggio… Concita, sempre critica e sprezzante verso Renzi, ci voleva la lettura del libro per capire che Renzi è un cavallo di razza? .Noi comuni mortali, senza dubbi e tentennamenti, avevamo subito apprezzato l’uomo e il politico che avrebbe potuto cambiare in meglio le sorti del nostro Paese, anche con l’aiuto degli intellettuali come lei. Peccato aver perso del tempo prezioso… Comunque non è mai troppo tardi.

Il brutto è che nessuno di tutti gli accusati si mette a confronto come chiede da anni Renzi ,sanno che ha ragione e col silenzio cercano di lasciare cadere la cosa nel.. dimenticatoio..ma si sbagliano RENZI NON MOLLA STATENE CERTI. Si è assunto la responsabilità di ogni parola che ha scritto, vediamo chi dei citati denuncerà! Renzi è un vero politico, che si è fatto da solo informandosi, senza appoggiarsi a nessuno. Ricordiamolo. Saluti

