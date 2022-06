Il sondaggio che gela Conte e il M5s: cosa pensano gli italiani del reddito di cittadinanza. Conte attacca i partiti che vogliono eliminare il sussidio, ma la risposta degli italiani è chiara: il 54% voterebbe “sì” al referendum per togliere il reddito 5 Stelle.

E ci credo! Il reddito di nullafacenza è vitale per il 5s. Senza non avrebbero i voti e starebbero fuori dal parlamento.

Conte, ti è chiaro che tu stai in piedi solo da coloro, che sono stati gasati dal reddito di cittadinanza, voluto dal Comico Grillo. Nessuno, dico nessuno, ha il diritto di vivere se non è “INVALIDO o DISABILE” alle spalle di chi lavora. Anche gli animali nascono, vengono foraggiati dai genitori e quando hanno una certa maturazione vanno a cercarsi il mangiare ovvero il lavoro per vivere. Sulla Bibbia sta scritto da San Paolo di Tarso ai Corinti : (CHI NON LAVORA NON HA IL DIRITTO DI MANGIARE) non è una invenzione, perché l’uomo è nato per lavorare e con questo ha il diritto a mantenersi. Chi sfrutta questo diritto, vivendo sulle spalle degli altri è un depravato che va condannato per legge.

Ma un paese di pulcinella come l’Italia…. poteva non pensare ad un Reddito di Cittadinanza tipo il nostro ? Che razza di paese di Pulcinella sarebbe senza questo Reddito di Cittadinanza ? L’altro ieri è stata pubblicata una rilevazione dalla quale emerge che I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA NEL MEZZOGIORNO E LE ISOLE IN ITALIA, SONO LA BELLEZZA DI 759.000 CONTRO I 497.000 DELLA INTERA GERMANIA !!!!!!!!!!!! Questo dato, rende perfettamente l’idea di come funzionano le cose nel nord africa italiano e soprattutto di come e quanto il R d C sia servito a creare lavoro laddove ce n’era assoluta necessità !!!!!

Un referendum per abolire il RdC avrebbe quorum e vittoria assicurata. MA! Non serve il referendum, altrimenti a che serve il parlamento? Si abolisce e saltano fuori di colpo 9 miliardi l’anno, e la forza lavoro che non si trova. Di sicuro in Romania ci saranno un po più poveri…. Cosa manteniamo a fare un parlamento se non per prendere decisioni giuste e valide per tutti.

L’assistenzialismo deve essere fatto solo per chi ne ha bisogno reale e non a pioggia per tutti italiani ed esteri. Coloro che hanno deciso per questo voto di scambio se ne sono fregati del bilancio nazionale e dovrebbero essere perseguiti per i danno procurato.

Il reddito affossa il lavoro e contribuisce a favorire la malavita. Il reddito così non va, deve essere associato ad una attività lavorativa, in poche parole stipendio base più reddito e pagamento dei contributi. Così si salva l’impresa, il lavoratore onesto e le future pensioni. Ovviamente vanno assistite quelle famiglie in stato di povertà assoluta con figli minori a carico e con famigliari non idonei al lavoro.

