“Abbiamo un’occasione storica per mandare a gambe all’aria l’attuale sistema politico e scardinare questo bipolarismo coatto, fallito e antistorico, nel quale gli italiani non credono più.

Dobbiamo però smetterla con la ricerca del 5% , della testimonianza, con le polemiche stolte da bambini viziati e lavorare invece per essere maggioranza: possiamo farlo, dobbiamo farlo, perché altrimenti l’Italia nel 2023 con l’attuale politica non ce la farà.

Quello che proponiamo, non sarà un’addizione di sigle, sarà una moltiplicazione di consensi. É il momento di dare forma a questa nuova proposta politica, anche partendo dai referendum sulla giustizia.” Sandro Gozi

Bravissimi Sandro Gozi e bravissimo Matteo Renzi che mirano a costruire una maggioranza capace di guidare il Paese dopo le elezioni del 2023. Occorre superare il bipolarismo che certo non ha giovato all’Italia rimasta ferma al palo per mancanza di riforme, spesso bloccate da veti incrociati o, peggio, dalla famigerata ”accozzaglia” che bocciò la riforma costituzionale Renzi/Boschi.

Sono d’accordo , la proposta politica c’è! Manca solo una cosa: L’ ORGANIZZAZIONE!! senza questa cosa non si va da nessuna parte. Il contenitore federativo già esiste Re news

Le basi sono pronte, forse meno pronti sono certi leader. Si ce da lavorare per un successo garantito e salvare l’ITALIA

