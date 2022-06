Ancora una condanna per diffamazione a Marco Travaglio. Ancora qualche decina di migliaia di euro da pagare, questa volta alla Presidente del Senato Casellati. Ma vi sembra giusto che chi diffama liberamente sia ospite fisso nei talk tv? Perché un diffamatore ci deve fare tutte le sere la morale dal basso delle sue condanne?

Ma possibile che “il fatto” non chiuda mai? Speriamo venga liquidato al più presto. Io credo che sia anche immorale che l’Ordine dei giornalisti non sanzioni in alcun modo un pluricondannato per calunnia. L’impunità caratterizza l’operato del sig. Travaglio che continua imperterrito la sua escalation di violenza verbale intrisa di disinformazione e mancanza di rispetto per le persone che non rientrano nelle sue grazie. Pervasivo il suo potere mediatico e inquietanti i suoi rapporti con la magistratura .Notevole l’omertà” diffusa nei suoi riguardi. Da parte di tutte organizzazioni statali adibite al controllo e rispetto delle regole giuridiche e di settore appartenente (giornalistico. Perché non fare una “Severino” anche per i pseudogiornalisti? Così come c’è per i politici dovrebbero applicarla anche ai diffamatori seriali. Vietare che possano, scrivendo, diffamare ancora e diffondere odio.

Renzi, Travaglio perde con Casellati, diffamatore ma è sempre in tv. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo