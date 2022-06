Una analisi che non condivido! Innanzi tutto chi ha iniziato a tracciare un percorso al centro è stato Renzi, chi ha inciso sulla politica italiana e stato Renzi, chi ha proposto un campo largo e’ Renzi, ecc. Il Calenda ha scimmiottato ogni iniziativa di Renzi ha usufruito con l’ inganno dei voti di IV a Roma, e se vuole essere nominato parla male di Renzi. QUINDI, è evidente che ha obbiettivi simili , ma non è un propositivo con ampie vedute come Renzi che e rimane il un numero UNO, ma può essere un esecutivo non di più questa è la realtà! Non è possibile volerli mettere sullo stesso piano! Calenda prima deve fare pace con se stesso …poi deve guarire dal complesso d’inferiorità che ha nei confronti di chi lo ha fatto ministro e sostenuto in ogni situazione, purtroppo Calenda non è capace di visioni ampie ed è costantemente impegnato ad attaccare quelli ideologicamente più prossimi alla sua posizione politica per emergere. Calenda lo ritengo capace solo di dividere. POI. In politica uno più uno non ha mai fatto due ma quasi sempre molto meno, tuttavia rimanendo questo sistema elettorale se non si unissero e provassero a superare le rispettive reticenze sarebbe un imperdonabile errore e una irripetibile occasione per cambiare in meglio la politica italiana.

DA IL FOGLIO.UNIRE CALENDA E RENZI SI PUO

“Hanno la stessa visione del mondo. Hanno lo stesso amore per l’Europa. Hanno lo stesso affetto per l’atlantismo. Hanno gli stessi nemici in comune. Hanno la stessa passione per Emmanuel Macron. Hanno percorsi diversi e caratteri complicati ma entrambi, alla fine, lavorano per raggiungere un obiettivo simile, strategico, simmetrico, ambizioso. Il primo sogna di creare una sorta di area Draghi, così l’ha definita, capace di mettere insieme tutti coloro che si riconoscono nell’agenda politica portata avanti dal presidente del Consiglio. Il secondo sogna di dare forza al suo progetto, al suo partito, creando un polo alternativo rispetto a quelli attuali, per tentare di creare nella prossima legislatura uno spazio utile per permettere a Mario Draghi di restare incollato laddove si trova oggi”.

Il primo è Matteo Renzi, il secondo Carlo Calenda. E sì, possono stare assieme per creare una grande calamita capace di rubacchiare voti ai vecchi partiti populisti e fare concorrenza in modo strutturato a una destra che difficilmente da qui alle politiche riuscirà a emanciparsi dal vecchio populismo è un’idea ambiziosa.

