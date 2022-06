Iv-Azione, prove di alleanza (difficile). Renzi: “No egocentrismi, dare un tetto alla casa Draghi”. Calenda: “Niente opportunismi politici” Botta e risposta su Twitter tra i due leader. L’ex premier: “I prossimi mesi mostreranno chi sa fare politica e chi vive di risentimenti”

CALENDA, TE LA FACCIO BREVE perché si vede subito leggendoti che che non hai bisogno di consigli, anzi sei Tu che ce li puoi dare. Dunque, dopo averci dato i tuoi consigli, fai una cosa: La sera tardi prega forte forte che Renzi e tutti quelli decisamente ottimi di ITALIAVIVA, (che probabilmente nel Paese sono già al 10%) e mi auguro che si rafforzino sempre di più , perché Tu non hai la più pallida idea di cosa sono le alternative. Fallo per Te, per la Tua Famiglia e per NOI tutti.

IV è fedele a sé stesso, come partito. Nasce e rimane riformista, in cerca di alleati riformisti. E la destra di sicuro non lo è, riformista. Italia Viva si sarebbe alleato con il PD, ma il PD ha preferito il M5S e i comunisti che hanno fatto fuori Letta nel 2014 (questo da parte di Letta e tuo caro CALENDA è masochismo, ma del resto se continua a corteggiare Conte il masochismo c’è).

Invece il Pd (ed i partitini di sinistra) si sono alleati con il M5S cioè con populisti, insultatori della sinistra (per un decennio), sovranisti destromani, antieuropei e filorussi. Ora, sinceramente, lei pensa che il PD sia sia comportato in modo più coerente ed efficace da quando non c’è più Renzi? Io dico di no, e si può dimostrarlo senza problemi.

Lei cosa dice? Glielo dico io e glielo dicco in faccia. E che non ha perso un istante per attaccare Renzi alla stregua di un Fedez qualunque.. delle due l’una: o è un leader a metà, oppure gli rode il fatto che Renzi sia molto più bravo di lei. E allora se è il rancore che lo muove, è un Bersani di seconda mano che non accetta il suo posto nel mondo. Peccato , PERCHE, L’area di IV è di + Europa e altri centristi esiste e potrebbe raggiungere risultati corposi se le due formazioni riuscissero a trovare una forte intesa sui contenuti ,programmi e strategie riformista che fanno bene al Paese rinunciando a polemiche e cavilli fra loro. Calenda appare puntiglioso e talvolta suscettibile a stranissimi cambiamenti.

CARO CALENDA SEI STATO UN BUON MINISTRO e fa piacere averlo fra i Riformisti Progressisti, ma non SEI RENZI.

RENZI è quello e ben altro, molto altro, politicamente s’intende. Entrambi ambiziosi, il che in politica è un merito se insieme all’ambizione hanno dentro innati sentimenti di Democrazia Progressista indirizzata istintivamente al meglio per la Gente nel mondo attuale, in questo mondo moderno difficilissimo che si rivolta come un calzino ogni 2-3 anni, dove pochi ci sanno stare come loro due. E’ come paragonare MESSI a INSIGNE. Calenda è Insigne.

Peccato che non riescano a trovare un accordo e fare una alleanza, ma per rispondere a Calenda su un punto: RENZI non farà accordi con i residui Grillodestromani, ma aspettiamo tutti che li faccia col PD libero da Grilli. Quella è la sola speranza e la sola certezza che abbiamo per il futuro prossimo: Mentre il tuo. È il solito ritornello. Narcisista, egocentrico, imprenditore blablablabla .Mai una parola sulla visione e sulle azioni politiche. Intanto Renzi tira dritto e il suo progetto politico si realizza. ITALIAVIVA + TUTTI I CENTRISTI con o senza Calenda.

Iv-Azione, prove di alleanza (difficile). Renzi: “No egocentrismi, dare un tetto alla casa Draghi”. Calenda: “Niente opportunismi politici” Botta e risposta su Twitter tra i due leader. L’ex premier: “I prossimi mesi mostreranno chi sa fare politica e chi vive di risentimenti”

Due leader, due punti di vista. Un unico obiettivo: conquistare voti alle prossime elezioni del 2023. Per farlo, Matteo Renzi auspica la nascita di un centro riformista, “un’area Draghi”. Carlo Calenda punta alle alleanze, purchè siano lontane da “opportunismi elettorali”. Mondi distanti, forse, ma il leader di Azione tende comunque la mano al senatore di Iv: “Su queste basi siamo pronte a discutere quando vuoi”. E’ un carteggio social quello tra Renzi e Calenda che oggi, su Twitter, si sono confrontati a distanza sul tema delle alleanze. Tra i sovranisti e i populisti, il leader di Italia Viva punta “all’area Draghi, che in Italia è uno spazio che esiste. Non dargli una casa e un tetto per egocentrismo personale è folle. I prossimi mesi – twitta – mostreranno chi sa fare politica e chi vive di risentimenti anche in questo centro riformista Noi ci siamo con umiltà e determinazione”.

Parole a cui Calenda risponde: “Il copione delle elezioni 2023 non è già scritto, ma noi siamo pronti con +Europa ad andare al voto con l’attuale legge elettorale per poi chiedere a Fi e al Pd ed anche alla sinistra, se ci stanno, a lavorare ad un nuovo progetto di larghe intese guidato ancora da Mario Draghi che considero la persona giusta. Se Draghi non lo vorrà fare si cercherà un altro nome. Noi siamo contrari ad un qualsiasi governo a trazione populista”. Poi si rivolge direttamente a Renzi e in un altro post sul suo canale social scrive:” Da tempo, insieme a Più Europa e liste civiche, stiamo lavorando per questo. Ma va chiarita la linea di Italia Viva (un no chiaro a Pd/5S), abbandonati opportunismi elettorali locali, e devi decidere se vuoi fare politica o business. Su queste basi aperti a discutere quando vuoi”.

Parole a cui replica il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto: “Carlo, il problema è che una possibile alleanza nemmeno si concepisce se uno dei possibili alleati non fa altro che attaccare l’altro (peraltro a senso unico). Qua il tema è il destino dell’Italia a partire dal 2023 e tu ti preoccupi di cosa fa Renzi nel tempo libero? Eddai”.

