Quando parliamo di Peschiera del Garda, parliamo anche di chi ha salvato le ragazze.

Probabilmente se il salvatore si fosse chiamato Gino Brambilla, il capitano lo avrebbe esaltato come fulgido esempio della difesa degli italioti dalle orde selvagge di immigrati nordafricani. Un scivolone “ha assorbito i nostri valori”. Ahimè sono usi alle molestie anche italiani da 14 generazioni, che “i nostri valori” siano di per sé garanzia è tutto da dimostrare.

5 ragazzine di 17 anni tornano a casa dalla loro prima gita senza adulti. Meta: Gardaland. Peschiera è già stata sottoposta a scorrerie di giovani africani che hanno preso a bottigliate la polizia in assetto antisommossa e spaventato la folla dei turisti. È festa, è il 2 giugno. È sera. le ragazzine salgono sul treno regionale. Un attimo, e arrivano in stazione e si ammassano sul treno decine e decine di ragazzi eccitati dalle scorribande, alcuni ubriachi . Ci sono anche ragazze. Le indagini della polizia diranno poi che sono tutti italiani, immigrati di seconda generazione, che parlano bene italiano. Le ragazzine diventano una preda. Le circondano. Le molestano, mettono le mani dappertutto. Una piange. L’altra telefona al papà lontano. Le ragazzine sono terrorizzate, la marea umana le immobilizza, le soffoca. Cercano di cambiare vagone, ma la situazione peggiora, mentre provano a farsi strada vengono toccate, umiliate, offese. Anche dalle ragazze.

E qui accade qualcosa che è la chiave, io credo, per capire. E per cambiare.

Mentre tutto precipita e su quel treno potrebbe accadere qualcosa di indicibile, un ragazzo di colore, uno solo, si fa avanti a gomitate, spinge, sposta, chiama le ragazzine. Le protegge, lui solo. Alla fermata di Desenzano, quella subito dopo Peschiera, le ragazzine in lacrime scendono dall’inferno. Protette da quel ragazzo di colore. Uno per tutti.

Non sappiamo il suo nome, e invece servirebbe. Servirebbe il suo viso. Servirebbe raccontare la sua storia. Mostrare e dimostrare che non è vero che “tutti” gli immigrati di seconda generazione sono “pericolosi”. Che ognuno vale per sé. Che ci sono, tra gli immigrati, farabutti e onesti, esattamente come tra noi che immigrati non siamo. Che serve una azione efficace di prevenzione della violenza, esattamente nei luoghi dove si capisce che potrebbe accadere, per esempio a un raduno di immigrati di seconda generazione che celebrano l’identità africana, come è stato a Peschiera. Senza il tabù sottinteso “se facciamo qualcosa, ci accuserebbero di razzismo”.

Non di razzismo ma di pubblica sicurezza stiamo parlando.

Possiamo vivere in pace, nella nostra benedetta cultura multietnica, isolando prima e educando poi chi ancora non ci riesce.

E il viso e la storia di questo ragazzo, coraggioso, libero dai pregiudizi, capace di vedere e sentire con la testa e con il cuore, italiano di seconda generazione, che ha assimilato i nostri valori tanto da metterli in pratica contro una folla ostile, potrebbe essere la chiave per cambiare una situazione che non può essere lasciata alla deriva, io credo.

Se questo ragazzo parlasse ai TG, se parlasse nei talk, se parlasse in rete, su TIK TOK, su Instagram, su FB, su Twitter, testimone del suo gesto, se spiegasse la ragione del suo comportamento ai suoi amici e a tutti gli altri su quel treno o su altri treni, in altre stazioni, di autobus e di treni, in altre piazze, in altri giardinetti, dove spesso ci accade di vedere gruppetti chiusi di giovani immigrati, saprebbe farsi capire.

E farebbe la differenza.

