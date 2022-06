RENZI.Per la prossima legislatura vedo due grandi cantieri

“Per la prossima legislatura vedo due grandi cantieri: uno è quello della #giustizia perché dopo tanti anni si sta iniziando a frantumare nell’opinione pubblica l’idea che i magistrati hanno sempre ragione e i politici sempre torto, quindi credo che una riforma arriverà. Il secondo cantiere che vedo invece è quello delle riforme costituzionali.”

OK: Riformare la Giustizia è essenziale non foss’altro per ricondurla nei limiti del dettato costituzionale che sancisce la separazione tra i poteri dello Stato. Altrettanto imprescindibile e non più rinviabile la riforma della seconda parte della Carta per rendere più efficienti Organi e Istituzioni dello Stato. Penso al Tit.V, alle Province, al sistema bicamerale ecc. ecc.

MA. Mi chiedo pure se non sia lodevole per un governo e politica occuparsi principalmente di attrazioni e PNRR, io ho certezza che se la politica si adoperasse per le attrazioni e PNRR così come si occupa di molte cose a se stanti che poi mai hanno e danno quello sviluppo della innovazione della Italia in Europa saremmo i primi in Europa o tra i primi. Che dire se non speriamo, mi viene da pensare, forse ingenuamente, che la politica con RENZI presto ci arriverà a prendere di petto sia i cambiamenti per le attrazioni che per le riforme del PNRR.

E sarebbe ora ( il Secondo ). Ma ci ricordiamo il 2016? Speriamo bene

