Elezioni: Renzi, Draghi? Non credo sarà in pista alle elezioni.

MA “Un’area Draghi esiste, ha mostrato di avere una sua riserva, dobbiamo costruire in tetto”. E questa in altre aree politiche fa paura, e la conferma che i loro denigratori seriali (i TRAVAGLIATI) si permettono di fare certe dichiarazioni.

Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva ad Agorà estate su Rai 3 “Non credo che Draghi sarà in pista alle elezioni – ha affermato – ma ha dimostrato di essere una riserva della Repubblica, è presto per dire se ci sarà alla prossima legislatura, intanto finiamo bene questa”. MA UN AREA DRAGHI ESISTE E AI TRAVAGLIATI FA PAURA. TALTA PAURA CHE IL DIFAMMATORE SERIALE E ARRIVATO A PROPORE SENTITE COSA. Travaglio: “Sarebbe una misura igienica creare una no-Renzi zone: cioè un accordo tra tutti i partiti a no RENZI zon “

Marco Travaglio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7: “Sarebbe una misura igienica creare una no-Renzi zone: cioè un accordo tra tutti i partiti a non dargli posti sicuri alle prossime elezioni. Così si potrà dedicare alla propria attività di conferenziere a gettone”.

GIUDICATE VOI CHE PERSONA E .

