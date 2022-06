Renzi rilancia l’area Draghi:E il web si infiamma negativamente contro Renzi. Si. Siamo e resteremo una democrazia malata!….

Renzi rilancia l’area Draghi: “Italia viva con il Pd se rompe con Il Movimento 5 Stelle” La condizione posta dal leader di Iv è che i dem si smarchino dai grillini. E il web si infiamma negativamente contro Renzi. Si. Siamo e resteremo una democrazia malata!….

Credo che la Storia abbia ormai certificato che in Italia il politico che esce dagli schemi della burocrazia politica.. della gestione opaca del potere e si erge a presunto statista viene attaccato ,vilipeso e distrutto….da un coacervo di sistemi.. dai media, ai magistrati compiacenti….Una lista lunga che per fare breve possiamo ricordare con Andreotti, Craxi, Berlusconi e Renzi…

Un odio che si nutre di una atavica cultura fasciocomunista che tutela un certo tipo di sinistra e che anche oggi si esprime con più ambiguità tra un atlantismo opportunista e un pacifismo d’accanto.

E siamo sempre al punto di partenza! Non si riesce a discutere di qualunque questione, con questo ronzio di sottofondo ogni volta che lo propone Renzi. Eppure l’argomento è serio! Occorre inventare qualcosa pe le prossime elezioni nazionali! E Draghi andrà via. TUTTI i partiti sono fusi, e a breve assisteremo a una ecatombe e a una rivoluzione! FI è alla canna del gas, con Silvio che non ce la fa più, e non lascia eredi, struttura e programmi. La Lega, mentre al Nord affronta la crescente crisi economica e produttiva, ha il suo attuale segretario impegnato a vincere il concorso “Santo dell’anno”. Il PD, ondivago e sempre al 20% , fallita l’impossibile alleanza coi grillini dovrebbe ricercare il “campo largo” , ma con chi? Ha 3 anime (riformista, radicale e statalista, con in più la zavorra di un sindacato ottuso e velleitario), e ognuna tira dalla sua parte. I miracolati 5 S (mai avuto un futuro, nè programma e struttura) sono esplosi da anni lasciando il vuoto assoluto, con la sagoma di Conte che riempie la TV, Dibba sulle barricate, la pattuglia di Di Maio governativa. Resta la Meloni, ma vi pare che FdI abbia uomini e struttura adatti a governare? Mettereste i vs soldi e il vs avvenire in mano a La Russa, Santanchè, Lollobrigida e soci? Continuate a parlare di Renzi…. Mala tempora currunt.

DENIGRATE E RISICATE PURE MA Renzi è un sicuro protagonista della scena politica passata presente e futura: ha impedito la vittoria elettorale di Salvini, che per correre alle elezioni anticipate aveva scaricato Conte e i 5s (mentre il buon Zingaretti si dichiarava pronto al voto); e ha poi determinato l’avvento di Draghi al governo cacciando Conte (mentre il buon Zingaretti cercava l’aiuto di Ciampolillo). Zingaretti se n’è poi andato chiamando il suo amico Letta a succedergli, e ora abbiamo un PD senza voce, senza idee, senza iniziative, senza identità politica, che tentenna fra il non fare e l’inazione, e che perciò continuerà l’alleanza “strategica” con i 5s non avendo il coraggio di romperla né la visione politica per cercare altre vie.

TRAVAGLIATI: Si mi siete simpatici e mi permetto di rispondervi. Cari TRAVAGLIATI, perché appena sentite la parola “Renzi”, vi caricate a molla come l’orologio a cucù di mia nonna? E ripetete – sempre – le stesse cose e alla stessa ora? Tirate fuori anche un qualche argomento, oltre ai soliti “2%, infido, che non è credibile, ego sfrenato, ecc.”? Che con il fare politica, con l’essere un bravo politico e amministratore, non c’entrano proprio niente. Gli atti di un amministratore non sono le chiacchiere, ma sono quelli registrati nella GU, che trovano verifica all’INPS, ISTAT e Banca d’Italia. D’altronde neanche gli altri politici brillano per umiltà e simpatia. Almeno Renzi è capace! Leggetevi quello che di lui dicono i tecnici e quello che ha fatto nei suoi 1000 giorni di governo. POI ROSICATE, E ATTENTI CHE ROSICA E ROSICA VI FATE VENIRE L’ULCERA, E NON BASTA IL MALOX PER NON ROSICARE PIU, SERVE UN ESAME DI COSCIENZA CON UN BRICCIOLO D’INTELLIGENZA.

ORA IL TRAVAGLIATO! Si sbraccia esatto, si chiama impegnarsi, lavorare a un obiettivo dichiarato. Far nascere un’alleanza di centro, ovvero non di destra o di sinistra, ma un accordo tra riformisti in area Draghi, tra la destra e la sinistra. Che tu passi ore sui social non saprei, che tu non legga libri nemmeno. Però chi ha una certa cultura parla e si esprime ben diversamente, e soprattutto è onesto. E poi non fa ridere come te! HAHAHAHAHAHAHA

Ma la cosa più spassosa è che parli di fede irrazionale TU che ti diverti a screditare Renzi senza il benché minimo argomento, tutto per difendere alla fine i grillini dalla loro naturale deriva. E hanno fatto tutto da soli! A Proposito, sai mica nulla di Ciampolillo!? HAHAHAHAHAHAHA

DETTO CIO CARI TRAVAGLIAI MI AVETE CONVINTO. MA SI, cosa ce ne facciamo di uno come Renzi, specialmente nei difficilissimi tempi moderni dove ci vuole gente davvero adeguata competente e con alle spalle esperienze dirette enormi come ad esempio aver fatto il Sindaco di una citta grande e delicata, od aver coperto incarichi al massimo livello con risultati ottimi, o magati aver salvato letteralmente più volte il Paese o aver fatto approvare Riforme straordinarie mai tentate prima ed aver tentato di farne approvare tante altre.

Adesso mi avete aperto gli occhi e vi sono grato.

Solo che ora ho ancora bisogno del vostro aiuto, perché sono un po’ in difficolta:

Non so se buttarmi su Meloni La Russa Santanchè Lollobrigida oppure su Crimi Toninelli Conte Luigino. Ci sarebbero anche Salvini Ravetto Fontana Centinaio Borghi. Magari ripensandoci, potrei insistere su un ritorno del prestigioso governo Lega-Grillodestromani di Salvini Conte Luigino .Mah. Ragazzi, adesso sono nelle vostre mani, io e 60 Milioni, diteci cosa fare.

