Enews 798 DI MATTEO RENZI

Domenica si vota in molti comuni per le amministrative (tante donne e uomini di Italia Viva candidati: un grande in bocca al lupo a tutti) e per i referendum sulla giustizia, sui quali è calato un silenzio di tomba per intere settimane. Addirittura il servizio pubblico ha trasmesso persino un invito all’astensione mascherato dentro gli interventi comici nelle trasmissioni Rai più seguite. Voterò cinque sì. E comunque vada continueremo la battaglia per una giustizia giusta.

A proposito di giustizia giusta: domani il libro “il Mostro” sarà presentato a Siena, vicino a Rocca Salimbeni, sede del Monte dei Paschi. Chi ha letto il libro sa perché quella di Siena non potrà essere una presentazione come le altre. L’orario è infelice (domani alle 17, pieno pomeriggio), ma ringrazio il mitico Turbo-Scaramelli per aver organizzato in qualche ora.

Siena, “il Mostro”, domani.

Qui per prenotare.

Qui per acquistare il libro.

Il Salone del Mobile dimostra che quando l’Italia fa l’Italia non ce n’è per nessuno. Bellissima dimostrazione di forza del Paese, bellissima. E Milano, come sempre, ha una marcia in più.

Ventotene aspetta i giovani, qui.

La Leopolda aspetta tutti, 4-5-6 novembre.

Che seconda metà del 2022 ci aspetta, amici!

Un sorriso,



P.S. Stasera sono a Carrara e a Lucca, per ringraziare simbolicamente tutti quelli che ci hanno messo la faccia. Chi, come Cosimo Ferri, lo ha fatto da parlamentare di Italia Viva con una generosità spettacolare. E chi, come Alberto Veronesi, lo ha fatto come membro della società civile e uomo di cultura. Oggi ringrazierò in piazza loro, ma la verità è che dovrei ringraziare tutte e tutti i nostri candidati: siamo davvero un bel gruppo. E saremo decisivi anche stavolta. Grazie!

