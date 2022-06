Il pericoloso regalo di Strasburgo alla Cina dietro lo stop a diesel e benzina. Il 60% delle batterie per l’auto elettrica è in mano alla Cina. E tutti gli analisti concordano che questa sia una situazione difficilmente modificabile nel breve periodo.

Solito AETICOLO ALLARMANTE acchiappa “minus habentes” alcuni grossolani errori nell’articolo: le principali compagnie che producono pale eoliche: vestas (danese), poi siemens gamesa (tedesco-spagnola) goldwing (cina) general electric (USA), ciascuna con produzione del 7-10% , poi 3 cinesi, fra il 2-5% ed altre del resto del mondo. quindi la cina non e’ in posizione dominante. dalla sua il record di potenza nominale installata di eolico, ma la produzione appartiene alla USA. e comunque e’ assurdo trasportare energia elettrica a distanze superiori i 2000km, eccessiva resistenza elettrica. quindi sul fronte dell’eolico la cina non e’ affatto in posizione dominante. vero che la cina sia dominante sulla produzione di pannelli fotovoltaici, ma usando tecnologie a cristalli ed al silicio, nulla di veramente innovativo, solo: e’ economico produrli li’. per la produzione di batterie, appunto si legge come anche l’europa finalmente si stia dando da fare a produrne in autonomo come anche stia ottenendo le proprie forniture di terre rare.

“Cina. Paese che, con lungimiranza, da anni si è posizionata nel migliore dei modi per dominare totalmente le filiere produttive e industriali legate alla transizione energetica.” … Chiaro? Non è che i cinesi si siano messi a complottare contro l’occidente ma si sono semplicemente chiesti dove sarebbe andata l’evoluzione tecnologica e di conseguenza la domanda e ci sono andati senza sé e senza ma senza farsi pippe mentali da pensionati. Oggi si critica la decisione della UE, correttamente, solo che l’unica critica che le si può muovere è di arrivare con 10 anni di ritardo. Cari i miei ottuagenari che affollate queste pagine, il mondo è cambiato e in concessionaria a comprare l’auto, tra 10 anni,ci andranno i 15enni, i 20enni, fino ai 40enni di oggi per cui la “puzza di benzina” è solo puzza, non quella che gli”fa girar la testa” come nella canzone di Jovanotti …

Ma questa non è evoluzione, ma ritorno al passato, le prime auto erano a batteria o a vapore, poi si resero conto che il motore a combustione interna era molto più pratico, subito in marcia e rapido da caricare di combustibile, cose impossibile con le batterie, un rabbocco richiede mezzora con potenze enormi, per le reti e la produzione attuale un bel casino, per gli utenti anche peggio, viaggiare a lunga distanza sarà un’incognita per adesso, tra 15 anni ve lo sapro dire, se ci sarò ancora.

