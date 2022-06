MA NESSUNO SI CHIEDE! Come va l’alleanza fra PD e M5S

Come va l’alleanza fra PD e M5S . I due partiti si presentano insieme nella maggior parte dei capoluoghi in cui si vota, ma in vista delle politiche del 2023 sembra tutto in bilico

POSSAO DIRE LA MIA! Il PD ha una vocazione decennale nel offrire zattere di salvataggio a tutti i politici e partiti bolliti di questo paese. Ma questa alleanza è senza dubbio la parentesi più deprimente della sua storia.

Io mi interrogo regolarmente su cosa il M5S abbia rappresentato finora e, soprattutto, verso cosa potrebbe condurci nei prossimi anni, ma non riesco a trovare risposte significative. Se parto dalle persone (dirigenti, parlamentari, intellettuali) che hanno animato la scena politica dal 2018 in poi (il ruolo del M5S prima del 2018 a mio avviso conta relativamente) non mi viene in mente un solo nome che abbia davvero contribuito a dare un’impostazione diversa (negativamente si) alla politica in Italia. E se non ci sono le persone come si può pretendere che si siano le idee? Con queste premesse, mi sembra il minimo che il M5S non sia stato in grado di esprimere candidati; secondo me non è una questione di volere o meno candidarsi, è piuttosto una questione di non poter farlo… Da tutto questo il PD potrà trarre qualche beneficio, per esempio attirare una parte dell’elettorato M5S (“carneade, chi era costui…”)? Non è scontato per niente.

Poi Io sinceramente ci spero che la legge elettorale cambi in senso proporzionale.

Magari avessi vissuto la Prima Repubblica avrei un’altra opinione, ma sinceramente mi sembra il modo più civile di gestire un paese: ogni partito corre da solo, fa le sue proposte, ottiene una rappresentanza pari ai voti ricevuti e poi cerca di trovare accordi con gli altri partiti con altrettanto mandato popolare diretto, cercando una sintesi parlamentare.

Perché illudere le persone con coalizioni che tanto non esistono? Meglio che ognuno faccia le sue proposte in sincerità e che poi si pesino in parlamento.

Anzi magari se ne va anche questa odiosa tendenza dei partiti a porsi come unici veri puri in mezzo a un mare di schifo: la politica è fatta di dialogo e compromessi e meno male.

Si imparasse a farla bene e a coltivare una sfera di dialogo serio con le altre parti invece di chiudersi tutti dentro ad una bolla.

L’unica cosa è che dovrebbe esserci una soglia di sbarramento alta, attorno al 4-5%.

Si, mi sto ispirando al modello tedesco, ma d’altronde non mi pare che siano un paese a da cui non dover imparare qualcosa.

MA NESSUNO SI CHIEDE! Come va l’alleanza fra PD e M5S ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo