Matteo Renzi a Carrara e Lucca per la chiusura delle campagne elettorali.

È iniziato ormai il conto alla rovescia: domenica infatti l’appuntamento è con le urne.

Stasera, a Lucca arriva il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Renzi chiuderà la campagna elettorale per il Terzo Polo, il cui candidato è Alberto Veronesi. I suoi sostenitori si ritroveranno dalle ore 21 alle 23 in piazza Cittadella, davanti alla statua di Giacomo Puccini. Il programma prevede dalle 21 un piano bar di Luigi Lo Faro, fino all’arrivo di Matteo Renzi, previsto poco prima delle 22, che parlerà insieme allo stesso Veronesi. Un modo diverso e informale per chiudere la campagna elettorale, colloquiando con le persone, dando spiegazioni, proponendo ancora progetti e soluzioni. Si conclude così, spiega lo staff di Veronesi, «una campagna elettorale che il candidato sindaco, con le sue liste ha interpretato al meglio, costruendo un rapporto molto costruttivo con le popolazioni dei paesi lucchesi e gli abitanti del centro storico».

Matteo Renzi chiuderà anche la campagna elettorale di Cosimo Ferri, candidato sindaco di Carrara, parlamentare Iv. Cosimo Ferri, infatti, attende i suoi sostenitori stasera venerdì 10 ad una festa in piazza Menconi a Marina di Carrara a partire dalle 21. Per l’occasione interverrà Matteo Renzi, che con la sua presenza, si spiega in una nota, «vuol dare la spinta finale alla maratona elettorale dell’onorevole Ferri a Carrara».

