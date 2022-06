Renzi apre ad un’alleanza con Paolo Damilano dopo lo strappo con il centrodestra

“E’ una persona che stimo ed ho apprezzato molto il coraggio della sua decisione – ha affermato Renzi -. E’ una posizione di buon senso. Io ho detto che da qui ad un anno dobbiamo dare un tetto ad una posizione politica di chi non è sovranista e nemmeno populista”

Dopo la fuga di 9 consiglieri di circoscrizione, Paolo Damilano incassa il primo sostegno sulla scelta di staccarsi dal centrodestra. A tendere la mano al leader di Torino Bellissima ed ex sfidante del sindaco di Torino Lo Russo alle amministrative, è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ieri ha presentato il suo libro ‘Il mostro’ al Museo dell’automobile di Torino.

“E’ una persona che stimo ed ho apprezzato molto il coraggio della sua decisione – ha affermato Renzi -. E’ una posizione di buon senso. Io ho detto che da qui ad un anno dobbiamo dare un tetto ad una posizione politica di chi non è sovranista e nemmeno populista. Io trovo molto interessante quello che lui, e insieme a lui tanti altri potranno fare. E Paolo può sicuramente dare una mano”, ha concluso.

RENZI a TORINO per la presentazione del suo libro «Il mostro» parla ovviamente da politici: «Torino dimostra che i grillini una volta che li hai provati, li eviti. E quel che è successo qui è successo a Roma e poi nel Governo» Sono sparsi tra il pubblico che affolla la grande hall del Museo dell’Automobile per il comizio-show di Matteo Renzi. Si notano appena, ma ci sono: renziani, alcuni della primissima ora, che alle ultime amministrative di Torino avevano scommesso sul centrodestra, candidandosi nelle liste civiche di Paolo Damilano, e che ora sentono di essere tornati a casa. Ora, appunto, che anche l’imprenditore delle acque minerali ha rotto con gli ex alleati che lo avevano schierato e soprattutto con il leader leghista Matteo Salvini alla ricerca, anche lui, del «Grande centro» e in polemica con le posizioni sovraniste e populiste. L’ex premier e fondatore di Italia viva sa bene che anche quello è il suo pubblico, il suo elettorato. E così apre la porta a Damilano e ai suo esuli: «Apprezzo molto il suo coraggio, mi sembra una presa di posizione di grande buon senso e trovo molto interessante quello che insieme ad altri potrà fare». Fare che cosa? «Dare un tetto a chi non è sovranista e non è populista». Un obiettivo che Renzi e gli altri filo-draghiani che stanno in Parlamento si pongono in vista delle prossime elezioni politiche, tra un anno. E per cui «Damilano può dare una grande mano».

Nonostante a un certo punto in sala fa la sua apparizione anche la portavoce dell’imprenditore torinese, Renzi smentisce che si sia visto con Damilano: «L’ho incontrato in passato e penso possa davvero essere una persona capace, in prospettiva, di dare una mano. È una persona che stimo». Non è escluso, però, che l’incontro debba ancora avvenire. In fondo è quello che sperano i renziani-damilaniani seduti in platea. Ed è quello che lasciano presagire le parole che, sempre ieri, lo stesso Damilano ha rilanciato: un appello a «confederare le migliori proposte civiche e riformiste, una chiamata all’adunata di tutte le Torino bellissima d’Italia».

Ci sarà molto da fare, e il lavoro non sarà facile. Anche se Renzi sembra credere nel progetto di un centro che argini definitivamente la prospettiva di una coalizione Pd-M5S. «Non vedete che litigano tutti i giorni, non arriveranno vivi alle elezioni del 2023 — assicura riferendosi ai 5 Stelle —. Torino è una città che dimostra che se li conosci, li eviti». E fa gli auguri di buon lavoro al sindaco Stefano Lo Russo, la cui candidatura è nata in antitesi all’idea dell’alleanza giallorossa.

Il resto è cronaca di questi giorni, il referendum, il voto di domenica nei comuni. «Credo che sarà molto difficile raggiungere il quorum. Io andrò a votare e voterò cinque sì», ricorda il leader di Italia viva, che invece sulle amministrative afferma di «non credere che ci sia da aspettarsi chissà quale rivoluzione o novità, ma dei sindaci bravi». Il traguardo è quello del 2023. «La politica sta attraversando — riflette Renzi — una fase di grande stanchezza anche perché, piaccia o non piaccia, l’avvento di Draghi che noi consideriamo una salvezza per il Paese ha un po’ messo in stand by le forze politiche»

Renzi apre ad un’alleanza con Paolo Damilano dopo lo strappo con il centrodestra ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo