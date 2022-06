Calenda spinge per candidare Cottarelli in Lombardia, ma aggiunge: “Letizia Moratti sarebbe un ottimo governatore” Lei ringrazia, mentre il governatore uscente Fontana reagisce polemicamente. Il sindaco di Milano Sala invita a far presto nel centrosinistra. Letta: “Candidato entro settembre”

Per le regionali lombarde del 2023 “ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso”. Per esempio “Letizia Moratti sarebbe un’ottima candidata a fare il presidente della Regione. Lo farebbe molto bene”: lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, arrivando al Salone del Mobile di Milano. Ad ogni modo “noi abbiamo fatto un nome che per noi è molto valido – ha aggiunto Calenda – ossia Carlo Cottarelli. Se si deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra – ha concluso – noi rifletteremo su una candidatura terza”.

“Ringrazio e ricambio in maniera convinta le parole di stima di Calenda. Ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso, tutte con l’obiettivo di una politica del fare che dia risposte concrete ai bisogni e alla qualità di vita dei nostri cittadini”, ha risposto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti al Salone del Mobile. Ci sono “riflessioni e ipotesi in corso che non sono solo le mie”, ha aggiunto Moratti sottolineando che ci sono dei contatti con il segretario di Azione: “Certo, lo sento”, ha concluso.

Critico il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco: “Il leader di Azione sembra molto confuso. Comprensibile, non dev’essere facile alzarsi ogni mattina senza una proposta politica concreta e dover decidere da che parte stare, a seconda di dove ci si trova, con chi si parla e della propria convenienza”.

Frena il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Non è il momento del toto nomi e quello che dico io è che la sinistra deve trovare una candidatura e anche in fretta. Non so valutare quello che dice Calenda, lui non è uno stupido e capisce che ha fatto un percorso faticoso, è arrivato a una certa dimensione di Azione e che ha bisogno di allargare molto di più per garantire un futuro alla sua idea politica – ha aggiunto -. Questo mi sembra ovvio e anche condivisibile poi perché faccia questi riferimenti non saprei”.

“Vuol dire che Carlo Calenda chiederà di entrare nel centrodestra, e la cosa mi fa piacere: sarà una presenza in più”, dice polemico il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del nuovo treno di Trenord, commentando le parole del leader di Azione, “A me risulta che normalmente deve essere il centrodestra a decidere chi sarà l’ottimo candidato, se lui vuole entrare, noi siamo pronti ad ascoltare anche i suoi consigli”. E ancora: “L’ho già detto e lo ripeto, e ho sostenuto una cosa che ritengo seria, il vero valore dell’unità del centrodestra, questo è l’unico punto di riferimento. Poi i nomi non contano più di tanto, è il centrodestra che deve esprimersi, essere compatto e candidare una persona che il centrodestra ritenga capace, chiunque essa sia”.

Anche Enrico Letta, presente al Salone del Libro, ha risposto alle domande dei cronisti che chiedevano conto dell’endorsement di Carlo Calenda nei confronti della vicepresidente lombarda: “Molto semplicemente noi abbiamo stabilito un metodo, che è quello della discussione che porti ad avere una coalizione larga e abbiamo indicato un tempo: è bene che la candidatura che si decida entro i mesi estivi”. “Penso che il mese di settembre sia quello giusto e noi continueremo questa discussione con la massima tranquillità”, ha aggiunto Letta sottolineando di essere “molto fiducioso perché mi sembra ci sia una discussione ampia che sta emergendo”. Inoltre, “sono molto contento anche perché vedo che il centrodestra si sta convincendo a mantenere la candidatura dell’attuale presidente”. Insomma, “la discussione sta andando avanti, decideremo poi il metodo migliore – ha concluso -. Ma coi tempi giusti, perché si vota tra quasi un anno. Non bisogna né accelerare né rallentare”.

