Il 12 giugno andiamo tutti a votare i referendum sulla giustizia. E votiamo 5 sì!

Giovanni Falcone: «Timidamente, dunque, e tra molte esitazioni e preoccupazioni, comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. […] Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura, costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per gli organi giudicanti.»

Dal libro “La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia”, di Giovanni Falcone, editore Rizzoli.

#referendum #giustizia #12giugno #cinquesì #referendum12giugno #sì #referendumgiustizia #votasì #falcone #giovannifalcone

