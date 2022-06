La tempesta perfetta sulla vita degli italiani. È la tempesta perfetta e si è abbattuta sul costo della vita degli italiani.

Tempesta perfetta sugli italiani……mmmmm di alcuni ,i più deboli. Di altri no anzi stanno guadagnando sfruttamento avidamente il sistema. Ad esempio i politici e gli amministratori locali che decidono loro i loro stipendi oppure gli evasori ,i corrotti

Mi sembra che il tenore dei MEDIA voglia far pensare al lettore che tutto ciò sia avvenuto per caso. Come una nevicata in agosto o uno tsunami in uno stagno. No. Nulla avviene per caso e ci sono nomi e cognomi di illustri responsabili per la situazione che stiamo vivendo. Situazione che è destinata a peggiorare. La sinecura verso al cosa pubblica, la decadenza dei partiti e delle istituzioni, l’inadeguatezza della classe politica degli ultimi 30 anni. Attualmente, le scelte nefande operate dal governo CONTE, prima con il COVID, Ora i PARTITI con la guerra. Una UE INDECISA E CON IL FRENO A MANO TIRATO e ridotta a feudo di altri. tutto ciò sconteremo sulla nostra pelle.

Non si tornerà più ad una inflazione al 2%, le banche centrali non hanno molti margini di manovra, di sicuro c’è che i soldi a fine mese saranno meno. Molti giovani saranno tagliati fuori dal poter comprare una casa, e senza non faranno nemmeno figli, cadranno vittime di affitti e lavori con paghe miserabili atro che salario minimo garantito, l’unica garanzia e che in autunno ci saranno tanti, troppi problemi da risolvere…

Le variabili sono due, l’aumento dei prezzi post covid e l’aumento causa guerra/risorse/energia. Non è vero che non si poteva prevedere, almeno la bolla speculativa post covid lo era ampiamente, solo la guerra ed i costi energetici o carenza di materie prime non lo era (che comunque è ancora in gran parte causa speculativa). I prezzi erano già schizzati a fine anno scorso quando tutto il mondo si era ripreso, solo Lagarde non lo ha capito, sarebbe stato strano non fosse successo poiché a seguito di un pico negativo nella richiesta/produzione segue sempre un pico positivo richiesta/aumento costi.

Per ora borse, inflazione e spread tengono, i cali delle borse non superano il 4% alla settimana, Tranne ieri meno 5% in una seduta, l’inflazione è ad una cifra e lo spread non arriva neppure al +6% sul Bund che tanto preoccupava anni fa.

Era ovvio che le sanzioni alla Russia colpissero i paesi sanzionisti più fragili come l’Italia, ma la crisi è alle porte con un’inflazione a due cifre (speriamo attorno al 20%) e i crolli dei risparmi (borsa e Titoli di stato) cambieranno totalmente il nostro stile di vita e le tensioni sociali tra milioni di diseredati che per la prima volta dovranno rinunciare a cose che sembravano acquisite e pochi ricchi saranno difficili da gestire senza l’uso della forza.

Ma dobbiamo essere ottimisti, ci siamo risollevati dalla II guerra mondiale, lo faremo anche stavolta, ci saranno decenni cupi ma poi ce la faremo. Essere ottimisti non costa niente e aiuta ad andare avanti.

DICONO “ci siamo risollevati dalla II guerra mondiale”.

Ecco, il punto è che allora c’erano idee e ideali per farlo, e c’erano statisti in grado di realizzarle.

Ora quanto alle idee e agli ideali ci sono il turbocapitalismo, il culto dello spread, il globalismo, il gender, il meteo, la cancel culture ecc., e quanto agli statisti, beh, sono del calibro di Di Maio, Conte, Salvini, Meloni, Letta, ecc… Insomma, la speranza non costa nulla, ma oggettivamente non è che tiri una bell’aria, eh… Draghi sarà anzi è uno capace, ma se per forza di cose si circonda di buoni a nulla è logico che il paese sprofonda. E nella nostra politica i buoni a nulla abbondano.

Ma questo è il momento per ristrutturare l’Italia in funzione di efficienza e meritocrazia dove i doveri sono almeno pari ai diritti. Nessuno deve vivere alle spalle di altri come fanno evasori del fisco e fruitori di assistenzialismo. I politicanti attuali (70%) non sono assolutamente in grado di gestire il ns paese che necessita di profondi adeguamenti come precedentemente definiti. Vedremo se già il 12 GIUGNO E NELLE ELEZZIONI DEL 2023 GLI ITALIANI AVRANNO CAPITO A CHI DARE FIDUCIA, PER L’ITALIA, NON PER LA PROPPIA PANCIA.

