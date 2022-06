L’estate della crisi idrica: “Siccità del Po mai vista, disponibilità in esaurimento”. Richiesta di stop notturno dell’acqua in 125 Comuni

Tutti i nodi arrivano al pettine, sono anni che passeggio nei boschi dietro casa ed i vari stagni e laghetti oramai sono prosciugati ma nessuno, enti pubblici in primis si sono mai preoccupati. È sempre la solita storia italiana ‘Ce ne freghiamo poi i problemi li risolveremo quando si presentano’. Peccato che adesso la situazione è tragica, abbiamo carenza di materie prime, carenza di acqua e soprattutto carenza di una classe politica realmente ancorata ai problemi reali del paese che sono questi… ci attendono tempi difficili mi sa

Ho letto cose giustissime qui nei commenti, società che è strutturata per usare matematicamente troppa acqua, scarsa voglia dei governi di impegnarsi per migliorare effettivamente il problema, macro politiche sul clima a cui non partecipano i cinesi (grandissimi inquinatori, al nr1 nettamente al mondo). Ma la più giusta, che poi è la summa di tante di queste valide opinioni, è che il capitalismo è arrivato ovviamente e da tempo al punto di non ritorno, è andato oltre, oltre al buon senso di tutte le cose che ci circondano. Non è funzionale sulla lunga scala, è solo un tumore che tutto consuma e tutto distrugge, e come ben sappiamo prima o poi questa bruttissima malattia presenta spesso un conto di morte e quel conto ce lo presenterà , beffarda e sorridente, la Terra. E’ sconvolgente leggere di gente che sbeffeggia la Greta Thunberg, di persone che lavano la macchina 2 volte alla settimana perché “il carro è il mio specchio di ricchezza e devo creare invidia a più persone possibili”, di tubi che perdono nelle strade e prima che si intervenga si fa notte, ma notte fra 7 gg (succede spesso qui a Milano). Ma poi chissà quanti ettolitri di acqua si perdono a livello industriale, agroalimentare, un fottio. Supermercati STRACOLMI di qualsiasi cosa, stato da poco all’Esselunga qui e pare un aeroporto con dentro 50 tipi di pomodori, 10 di melone, 5 di albicocca e via andare. Eh dici, siamo in miliardi e tutti devono lavorare, produrre, ma sappiamo tutti che non è realmente così.

Nessun dubbio, invece, sul fatto che le usuali politiche agricole, industriali, economiche ed il nostro stile di vita richiedano un fabbisogno eccessivo di acqua? La domanda mi sorge poiché in questo contesto di “siccità mai vista”, guardando fuori dalla finestra, la “natura” (alberi rigogliosi e prati verdi e fioriti) mi pare in grado di provvedere ai propri fabbisogni anche in caso di piovosità ridotta rispetto alla media. Ah! dimenticavo: quanti litri d’acqua sono necessari per “produrre” un chilo di carne d’allevamento?

Abbiamo vissuto gli ultimi 50 anni nella convinzione che il petrolio ed il gas sono le risorse nazionali più importanti e indispensabili trascurando quella che credevamo inesauribile e abbondante. Ridondiamo di piani energetici incompiuti e in mano a paesi esteri di cui il più importante come la Russia è in guerra. Di grandi progettisti geniali delle reti idriche come Leonardo da Vinci ne nascono uno ogni 500 anni e senza eredi di spessore il bene molto più prezioso e indispensabile come l’acqua non può essere disperso in modo scellerato come è successo e sta succedendo. La siccità e la desertificazione può dare alle economie di tutti i paesi ricchi e meno ricchi il colpo di grazia .Serve un vero piano idrico nazionale molto urgente senza se e senza ma

L'estate della crisi idrica: "Siccità del Po mai vista, disponibilità in esaurimento". Richiesta di stop notturno dell'acqua in 125 Comuni

