NON COMMENTO I MEDIA. COMMENTO CHI COMMENTA

UN TITOLO A CASO DEI MEDIA, TANTO SON TUTTI UGUALI. La Bce affossa l’Italia: spread e Btp in volo, Borse giù. Spread ai massimi dal maggio 2020, Btp al top dal 2014, Ftse Mib maglia nera d’Europa: la mossa della Bce è uno schiaffo all’Italia.

Ma chi commenta capisce qualcosa di economia o parla così a caso? La BCE ha semplicemente smesso di sorreggere la nostra economia comprando i nostri titoli come faceva da anni per tenerci in piedi. Siamo noi ad aver bisogno sell’ Europa e non il contrario, sveglia! Non è la BCE che ci affossa, siamo noi che ci affossiamo da soli. Vedo che ci sono i soliti sapientoni che se la prendono con Draghi, magari facenti riferimento ai partiti che stanno chiedendo da mesi al pdc ulteriori sfondamenti del deficit. Siamo messi male. Draghi ha ereditata una situazione disastrosa. La spending review fatta parzialmente, covid e la guerra tra Russia e Ucraina mi dite cosa centra Draghi?? Scusate ma cosa c’entra il parlamento europeo, qui c’entra solo l’Italia che è un paese a pezzi, corruzione, evasione fiscale, mafia, assistenzialismo a go-go, ecc ecc, e se non ci fosse la UE sarebbe ancora più a pezzi! VELO RIPETO! il problema non è l’Europa, anzi dobbiamo solo ringraziare che esista la UE, il problema è l’Italia, paese fatto di assistenzialismo ed evasione fiscale impunita, dove tutti reclamano diritti e nessuno ha doveri. Se non ci fosse la UE saremmo messi molto, ma mooolto peggio!

Inflazione. Nel passato, diversi anni fà, fin alla fine degli anni ’80. In quel periodo i rendimenti dei titoli di Stato era davvero molto elevato, nessuno si preoccupava dello spread: si compravano titoli perché rendevano molto e l’economia italiana girava alla grande. Come mai? E’ chiaro che l’andamento dell’economia non dipende da un alto rendimento dei titoli, ci sono altri fattori determinanti. Per esempio la mancanza di lavoro che col rendimento dei titoli non c’entra manco per niente perché dipende da una politica partitica governativa che non funziona.

Siamo in un paese dove il governo regala soldi a qualche milione di cittadini, dove un bonus o una cartella rottamata non si nega a nessuno, dove in mezza Italia non pagano le tasse, cosa ci aspettiamo? Draghi dovrebbe stare per i prossimi 10 anni per porre rimedio a tutte queste storture!

Questa è un opportunità per fare riforme improntate alla efficienza e meritocrazia e cancellando per sempre misure assistenziali e condoni che favoriscono evasori e nullafacenti. é ora di smetterla di parlare alla pancia degli Italiani come fanno i ns politicanti alla ricerca di facili consensi. Servirebbe un governo non condizionato dai politicanti che strumentalizzano il popolino in nome della democrazia. Non servono votazioni se prima non si insegna che prima dei diritti vengono i doveri e che la parte produttiva del paese non può essere alla merce di evasori fiscali ed assistenzialismo

RICORDATEVI CHE! Il governo si é opposto allo sfondamento del bilancio reclamato da quasi tutte le forze di maggioranza e, ovviamente, é perfettamente conscio che il debito non é sostenibile con una inflazione superiore a 2-3% per un periodo superiore qualche mese o inferiore ad un anno. Con una inflazione tendenziale del 6-7% in Ue la BCE non poteva aspettare oltre a prendere provvedimenti, che non sono contro l’Italia ma a favore della stabilità monetaria europea. Dopo tre anni di anestesia – NGUe, Draghi, PNRR – il problema Italia é venuto al pettine: la soluzione non é in un governo tecnico, ma in un governo autorevole! Sia esso frutto di elezioni o frutto di un vero golpe bianco.

CERTO. La proposta é ragionevole, ma non é facile far persuadere il creditore che il debito non é più esigibile. Le eventuali garanzie di rimettere il bilancio in equilibrio chi le può dare? OK molti. Non sono riusciti Monti, Letta, Conte, ad altri non glielo hanno permesso Renzi, Gentiloni e mi pare nemmeno a Draghi.

Di sicuro far vacillare il Governo con sparate propagandistiche estive salviniane non aiuta. Quindi Salvini smetta di usare l’Europa un giorno per parare e un giorno per tirare.

Chiaro che se la Germania scende il problema si estende veloce e potente, da cui lo status di reference set.

