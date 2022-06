Il beneficiario rancoroso

Ho letto il libro di Matteo Renzi e sono rimasto colpito, da frequentatore di lungo corso della politica italiana, soprattutto dal modo esplicito con cui indica le persone di cui parla. Un’assenza assoluta di prudenza – caratteristica fondamentale dell’agire politico – che mi ha fatto tornare in mente lo striscione della gloriosa stagione del Teatro Valle Occupato: “Com’è triste la prudenza”, diceva. E’ triste. E’ triste che di quel teatro non si parli più, sembrava ed era una grande battaglia di cultura e democrazia, ma costa troppo, si vede, scoperchiare certi tombini sigillati – indicare le antiche responsabilità e assumersene di nuove.

Certamente quella di Renzi è una veemente autodifesa, è la sua versione dei fatti: tuttavia, ripeto, ho letto nei decenni decine di libri di leader politici. Salvo rare eccezioni, non dicono niente. Qui invece qualcosa si dice: di Marco Minniti, di Michele Emiliano, di certi magistrati ovviamente, di Matteo Salvini, di Massimo D’Alema. Sarebbe interessante mettere a confronto i protagonisti di questa storia, che poi è la storia recente del Paese. I Servizi segreti fanno da padroni, certo, e perché non andare a vedere cosa succede da quelle parti.

Mi è venuta incontro a un certo punto una massima di Andreotti: “La sindrome del beneficiario rancoroso”. Andreotti è stato un demone, nella politica italiana, ma non gli si può negare abilità nel destreggiarsi nella realtà. E’ una sindrome diffusa: fai del bene, dai – amore, per esempio: mica solo potere – e diventi colpevole di aver dato. Devi essere cancellato, eliminato. “Può esserti riconoscente solo chi avrebbe raggiunto la sua meta anche senza di te”, mi disse una volta un filosofo. Ci penso tanto.

Renzi?? Il libro di Renzi?? IL MOSTRO

Sarebbe interessante mettere a confronto i protagonisti di questa storia….. cioè nani puttane e ballerine. Il dramma di questo povero paese è tutto qui.

Credo che, se finora nessuno ha querelato Renzi per quello che ha scritto (Ermini lo ha minacciato, ma finora si è fermato a quello),qualche domanda bisognerebbe porsela e qualche approfondimento andrebbe fatto, da parte di Copasir, informazione, magistratura e politica. Quanto ai commenti che ho letto, e’ triste che ,anche di fronte ad episodi di una gravità assoluta, molti si soffermino a guardare il dito del loro antirenzismo e non la luna della situazione nazionale.

Il mondo si evolve la gente pure, ma solo per i propri interessi. Mi ricordo che al liceo (qualche decennio fa) quasi metà classe era fascista, quasi l’altra metà comunista, alcuni indifferenti. Io ero liberal riformista democratico, e saldamente convinto. Molto tempo dopo ho vissuto una situazione simile: un rancore inspiegabile verso il “centro”, che portò proprio Repubblica a titolare a tutta pagina “ANDREOTTI MAFIOSO” (comprese virgolette) per un’accusa tutta da dimostrare. Ora lo chiama il MOSTRO un demonio (senza virgolette)! Io aspetto ancora una prova, ma non certo un processo (Renzi docet)….

CERTO E IL MANTRA DELLA POLITICA ITALIANA. Se qualcuno migliore di te ti può scalzare devi allontanarlo….Quindi la selezione al contrario dei mediocri ne genera sempre di peggiori. Salvini D’Alema Bersani Grillo e grillini in salse diversamente colorate Meloni di cui si ricorda solo il rap io sono Giorgia e il blocco navale e poi a scendere senza speranza Grazie ma temo sia perdere tempo occuparsi di queste pochezze

Il beneficiario rancoroso ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo